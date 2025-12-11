手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

今天晚間短短半小時內，高雄市甲仙區連續發生2起規模4.7的有感地震，嘉義縣大埔均出現4級震度，嘉義市也明顯有感。第一震在晚上10時49分發生，但許多民眾反映並未收到地震警報；第二震於深夜11時19分再度搖晃時，警訊卻大作，不少手機同時響起，引發熱烈討論。所幸截至目前，嘉義縣市均未傳出災情。

據中央氣象署資料，晚上10時49分發生的首震，震央位於北緯23.18度、東經120.66度，即在高雄市政府北北東方約71.1公里、高雄市甲仙區境內，地震深度8.0公里、芮氏規模4.7。各地最大震度為嘉義縣大埔4級、高雄市桃源4級、台南市楠西4級，嘉義市及雲林縣土庫、花蓮縣富里、台東縣成功皆為2級。此次多數民眾未收到警報，成為網路熱議焦點。

第二震則於深夜11時19分發生，震央位置與首震相同、深度8.2公里、規模同為4.7，但這次警報立即觸發，多縣市民眾手機同時發出警示音。最大震度為嘉義縣大埔4級、高雄市桃源4級、台南市楠西3級、嘉義市3級、雲林縣古坑3級。

兩起地震震央皆位於甲仙區，嘉義縣大埔兩度達4級震度，明顯搖晃感受強烈。嘉義縣市消防局表示，目前尚未接獲災情通報，也將持續關注後續情況。 據中央氣象署資料，第二震則於深夜11時19分發生，震央位置與首震相同，嘉義縣大埔最大震度4級。圖／翻攝畫面

