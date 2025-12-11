Uber執行長稱外送員專法禁「疊單」工會駁斥

立法院衛環委員會四日初審通過外送員專法草案，外送平台Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）昨天說，Uber樂見台灣為外送員訂定專法，不過，專法草案「禁止疊單」，若取消疊單機制，未來消費者每筆外送費平均將上漲廿元，恐對外送市場帶來負面循環。

對於庫斯洛沙希的說法，全國外送產業工會表示，「外送員權益保障及外送平台管理法」從來沒有禁止疊單，對其說法深切遺憾與嚴正抗議。工會理事長陳昱安說，「外送專法」要求的是每筆訂單必須單獨計算報酬，其核心在於防止平台利用疊單作為剋扣外送員報酬的藉口。多年來，平台向消費者收取每筆訂單的完整費用，然而卻將兩單、三單甚至更多訂單壓在同一位外送員身上，給付的報酬往往不足原價的三分之一。

庫斯洛沙希二○一七年接任執行長，首度在今年訪問台灣在內的亞洲市場。他表示，外送員專法全球很多市場都有，他也支持台灣專法裡的兩項規範，「一個是專法肯定外送員，並賦予他有彈性跟自由的權利，另一方面，是外送員被停權之後，也可以有很好申訴管道跟機制。」不過，禁止疊單恐對外送市場帶來負面循環。

所謂「疊單」是指外送員到一間餐廳，可幫兩個不同消費者取餐，或是同一個消費者下了不同餐廳的訂單，外送員若是順路，就可以一起取單。

庫斯洛沙希表示，禁止疊單的影響是全面的，「平台上所有的使用者，包含外送夥伴、商家、消費者都會受到影響。特別對於台北這種外送密度非常高的城市，疊單可以幫助外送效率。若未來沒辦法疊單，消費者要付出更多成本，商家餐點無法有效地被送到消費者手上，外送夥伴得到的收益也會減少」。

Uber內部數據顯示，對餐廳來說，若沒有疊單，餐廳每個月會多出約一百萬次的外送員進店取餐。這會造成更多外送員在店內等候，也會增加店家員工的工作壓力。對城市來說，少了疊單，就需要更多次單趟配送，可能增加交通流量和排放量。目前估計，疊單每個月能為台灣外送員減少超過三千萬公里的行駛距離。

