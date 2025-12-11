專家：文字交流 給青少年安全感

青少年面對課業、同儕、家庭等不同壓力，自傷率逐年上升。社團法人國際生命線台灣總會三年前開辦「青少年心理健康文字協談服務」，統計顯示青少年使用率明顯高於傳統電話協談。專家表示，真正讓青少年卻步協談的不是「被知道」，而是「被知道後，他人的反應」，透過文字讓青少年的安全感較高，也更願意傾訴；但就長期輔導來說，仍需引導青少年與人真實的面對面協談。

心理諮商師黃揚文說，青少年常畏懼表達煩惱，原因是他人反應不是過度關心、追問細節，就是保持距離，兩種極端反應讓青少年壓力更大，不利建立健康支持關係，導致多數青少年更不願向熟人開口。

「科技化的世代下，青少年逐漸習慣以文字表達。」衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，正式臨床面對面訪談，也有孩子選擇沉默，但透過手機傳訊息反而能清楚回應，因為文字對談對孩子而言是一種「安全距離」，網路世界能避免立即的情緒暴露，也較不會感到壓力。

特別是青少年面臨急性情緒危機、自傷防治等急性需求時，文字管道確實能降低求助門檻，生命線文字服務更貼近青少年。蘇柏文表示，但若長期僅依賴文字表達，恐弱化人際互動能力，使孩子更害怕面對真實接觸；臨床上部分青少年心情低落時，甚至選擇與ＡＩ對話，因為「ＡＩ不會責備他們」，這也反映孩子對真人互動的退縮。

黃揚文提醒，青少年情緒混亂、認知受影響時，往往無法對ＡＩ下達適當的指令，ＡＩ恐回應失準，甚至無效，且ＡＩ面對「正在自傷、站在陽台等危急情況」，無法像真人一樣啟動救援或通報系統，缺乏及時介入的能力。

蘇柏文說，心理治療與輔導仍以「面對面」為核心，因表情、語氣、姿態等非語言訊息，都有助專業人員更完整判斷與協助，文字雖能表達，但難以呈現真正情緒，若進入長期輔導仍會引導孩子走向實體互動，建立信任感，重新學習與人對話。

