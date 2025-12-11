快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

心事用寫的…生命線文字協談 2年成長逾4倍

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
諮商輔導機構「生命線」近年新增LINE等網路通訊的「文字協談」，青少年使用占比超過八成。圖為新聞示意圖。本報資料照片
諮商輔導機構「生命線」近年新增LINE等網路通訊的「文字協談」，青少年使用占比超過八成。圖為新聞示意圖。本報資料照片

國內青少年自傷個案逐年上升，為加強關注青少年心理問題，國際生命線台灣總會二○二三年十月起提供「青少年心理健康文字協談服務」，單月服務量從初期廿至六十人次，成長至今年單月突破四○○人次，全年服務也預估從八八○上升至逾三六○○人次，成長逾四倍。其中，十三至廿九歲青少年使用文字協談占比達八成四，遠高於電話服務僅一成的求助比率。

「他們不知道怎麼開口說。」台灣總會辦公室主任陳萱佳說，青少年遇到心理壓力，常不願讓身邊的人知道，多選擇在網路搜尋答案，也傾向使用不暴露自己脆弱的文字協談，「文字讓青少年崩潰時停下來哭、冷靜再回覆，也能組織想法、逐步說出平時不敢講的痛苦」。

據國際生命線台灣總會統計，文字協談自開線以來，兩年來服務量成長逾四倍，使用族群以十三至二十九歲青少年占比達八成五最高，當中⼥性占八成，最小年僅十二歲，服務量平均每日約廿四人次，今年截至十月已突破三六○○人次，而文字協談平均每人次需花費約五十五分鐘，是電話協談十八分鐘的三倍之久。

陳萱佳說，今年統計約有一成八個案在協談時主動提到「想傷害自己」。據去年統計，所有文字協談案例中具有「強烈自殺念頭或衝動」占比達三成七，另有不到一成者在求助當下正進行自傷，多數求助集中在深夜、獨處或無法向他人求助的時段。

陳萱佳說，文字協談個案中，三成七來自學校、醫院等專業轉介，另有一成九個案雖曾向朋友透露情緒困境，卻拒絕進一步就醫，高達四成四過去從未向任何人傾訴，只願在匿名文字管道中訴說。協談結束後回饋顯示，七成五青少年情緒有所改善、八成認為文字協談對自己有幫助、近八成更願接觸外部求助資源、九成四表示願推薦給朋友。

台灣總會會長許文德說，青少年不是故意自傷，只是不知道怎麼說出口跟排解情緒，又希望能被理解，期望透過文字好好陪伴，推廣「謝謝你跟我說」作為青少年⼼理危機議題溝通的起點。

生命線提醒，若青少年有文字協商需求，可以直接進入官網文字協談平台，亦可透過官網、LINE與Facebook聯繫，服務時段為每周一至五下午一時至五時、晚間六時至翌日凌晨一時，共有五十三名志工輪班，服務目前由新北市、宜蘭縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣等五個協會共同執行，台中與新竹預計今年加入。

※提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打一九二五（依舊愛我）安心專線

延伸閱讀

議員稱心衛中心社工缺額多 蔣萬安：持續招募人力

邁阿密市長轉藍 共和黨：個案不影響選情

通學步道不足成學生「隱形危機」 雲林海線4校爭取改善

想說心事但不想打電話？用寫的也行 生命線文字協談3年暴增4倍

相關新聞

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，...

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

今天晚間短短半小時內，高雄市甲仙區連續發生2起規模4.7的有感地震，嘉義縣大埔均出現4級震度，嘉義市也明顯有感。第一震在...

健康主題館／羊肉祛寒補身 掌握3原則健康吃

天氣轉涼，各種鍋物飄香誘人，暖胃又暖心的羊肉爐受到饕客喜愛。中醫認為羊肉味甘、性溫，具有「益氣補虛、開胃健力」的功效，而...

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

高雄甲仙昨天深夜連環震，根據中央氣象署的發布地震訊息，第1震發生在深夜10時49分，第2震在10時59分，第3震則在11...

有行旅／搭尼羅河河輪 探索古埃及

有行旅安排開羅包機直飛埃及阿布辛貝，省去八小時車程，旅人可悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪房型等級再升級...

學者呼籲 旅宿外籍實習生制度應退場

「跨國勞動力精進方案」上路在即，將有條件開放旅宿業引進外國技術人力，前提是必須先替一位本國勞工加薪兩千元，才可聘一名移工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。