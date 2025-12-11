心事用寫的…生命線文字協談 2年成長逾4倍

國內青少年自傷個案逐年上升，為加強關注青少年心理問題，國際生命線台灣總會二○二三年十月起提供「青少年心理健康文字協談服務」，單月服務量從初期廿至六十人次，成長至今年單月突破四○○人次，全年服務也預估從八八○上升至逾三六○○人次，成長逾四倍。其中，十三至廿九歲青少年使用文字協談占比達八成四，遠高於電話服務僅一成的求助比率。

「他們不知道怎麼開口說。」台灣總會辦公室主任陳萱佳說，青少年遇到心理壓力，常不願讓身邊的人知道，多選擇在網路搜尋答案，也傾向使用不暴露自己脆弱的文字協談，「文字讓青少年崩潰時停下來哭、冷靜再回覆，也能組織想法、逐步說出平時不敢講的痛苦」。

據國際生命線台灣總會統計，文字協談自開線以來，兩年來服務量成長逾四倍，使用族群以十三至二十九歲青少年占比達八成五最高，當中⼥性占八成，最小年僅十二歲，服務量平均每日約廿四人次，今年截至十月已突破三六○○人次，而文字協談平均每人次需花費約五十五分鐘，是電話協談十八分鐘的三倍之久。

陳萱佳說，今年統計約有一成八個案在協談時主動提到「想傷害自己」。據去年統計，所有文字協談案例中具有「強烈自殺念頭或衝動」占比達三成七，另有不到一成者在求助當下正進行自傷，多數求助集中在深夜、獨處或無法向他人求助的時段。

陳萱佳說，文字協談個案中，三成七來自學校、醫院等專業轉介，另有一成九個案雖曾向朋友透露情緒困境，卻拒絕進一步就醫，高達四成四過去從未向任何人傾訴，只願在匿名文字管道中訴說。協談結束後回饋顯示，七成五青少年情緒有所改善、八成認為文字協談對自己有幫助、近八成更願接觸外部求助資源、九成四表示願推薦給朋友。

台灣總會會長許文德說，青少年不是故意自傷，只是不知道怎麼說出口跟排解情緒，又希望能被理解，期望透過文字好好陪伴，推廣「謝謝你跟我說」作為青少年⼼理危機議題溝通的起點。

生命線提醒，若青少年有文字協商需求，可以直接進入官網文字協談平台，亦可透過官網、LINE與Facebook聯繫，服務時段為每周一至五下午一時至五時、晚間六時至翌日凌晨一時，共有五十三名志工輪班，服務目前由新北市、宜蘭縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣等五個協會共同執行，台中與新竹預計今年加入。

※提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打一九二五（依舊愛我）安心專線

