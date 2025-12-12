健康你我他／腿毛愈剃愈粗 求助醫美得救

大學時期，羨慕小腿上沒有毛的女生，自己用剃毛刀剃毛。結果小腿毛愈剃卻長得愈粗愈長，只能說真是年少愛美搞不清楚狀況。

但我不以為意，照樣穿短褲出門拍照。只是夜深人靜時總覺得遺憾，希望讓小腿恢復以前的樣子。所以我決定認真找尋醫美診所，讓小腿回到曾經的樣貌。我開始在網路上搜尋知名的醫美診所、詢問身邊做過醫美的友人。對我來說主要的需求有兩個：費用不要太高、儀器是否新型。

最後在住家附近找到了一間新開的醫美診所，吸引我的原因不外乎，醫師是女性、有在大醫院工作的經驗、評價很好且機器也很新。諮詢時，醫師按照需求仔細說明，大概要多久療程等，我才知道原來皮膚較白皙的人，除毛的恢復效果是最快的，但也容易毛細孔水腫，諮詢後學到新知識，超級棒。

我永遠記得第一次除毛時，受寵若驚，每個護理師都在稱讚我的皮膚跟毛細孔的保濕度超級好，是一間情緒價值給滿滿的診所，每次去都心情愉快。

持續除毛已半年，效果不錯，讓我拍照時，小腿不再有明顯的黑毛。我非常慶幸有這樣的選擇，因為它讓我整體更漂亮，醫美不是不歸路，適量使用，只加分不扣分。

