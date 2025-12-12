全身紅疹以為蟲咬 8歲童長水痘

8歲小慈最近赴南部旅遊，返回北部後，四肢及全身多處紅疹，父親懷疑鄉間蚊蟲叮咬，但二、三日後均未消退，雖有流鼻水症狀，但沒有發燒、咳嗽或頭痛，就醫檢查時體溫也正常，醫師觀察其臉部、軀幹及四肢紅疹樣態，除少數丘疹，也有透明小水疱，診斷為水痘感染。醫師提醒，即使曾接種公費水痘疫苗，也可能被傳染水痘。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘常見症狀是從頭皮、臉部、軀幹出現皮疹，並向四肢蔓延，初期型態為「紅色丘疹」，容易被誤認為蟲咬、過敏，而延誤就醫。隨病程進展，病人身上出現水疱，型態有如「玫瑰花瓣上的露珠」，後續水疱乾枯、結痂。

我國自2004年針對未滿一歲幼兒全面施打一劑水痘疫苗，統計顯示，施打一劑水痘疫苗保護力約86%，也就是說，即使接種疫苗仍有得到水痘機會；若自費接種第二劑水痘疫苗，保護力可提升至98%，打過疫苗的兒童得到水痘，通常症狀輕微、較少發燒，出現併發症機率也較低。

成人感染水痘症狀比孩童嚴重。蘇軏表示，成人水痘患者偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等併發症，因此懷疑感染水痘，應積極治療，且未接種過疫苗、也未得過水痘的成年民眾，建議就醫評估是否接種疫苗。

蘇軏表示，水痘患者伴隨症狀包括發燒、倦怠及頭痛，可能透過飛沫以及空氣傳染，潛伏期約為2周。其傳染力極強，從出疹前5日到病灶結痂為止，均有傳染力，患者即使症狀不嚴重，也應加強清潔，並留在家中休息、勿出入公共場所，以免更多人遭感染。

商品推薦