快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

全身紅疹以為蟲咬 8歲童長水痘

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

8歲小慈最近赴南部旅遊，返回北部後，四肢及全身多處紅疹，父親懷疑鄉間蚊蟲叮咬，但二、三日後均未消退，雖有流鼻水症狀，但沒有發燒、咳嗽或頭痛，就醫檢查時體溫也正常，醫師觀察其臉部、軀幹及四肢紅疹樣態，除少數丘疹，也有透明小水疱，診斷為水痘感染。醫師提醒，即使曾接種公費水痘疫苗，也可能被傳染水痘。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘常見症狀是從頭皮、臉部、軀幹出現皮疹，並向四肢蔓延，初期型態為「紅色丘疹」，容易被誤認為蟲咬、過敏，而延誤就醫。隨病程進展，病人身上出現水疱，型態有如「玫瑰花瓣上的露珠」，後續水疱乾枯、結痂。

我國自2004年針對未滿一歲幼兒全面施打一劑水痘疫苗，統計顯示，施打一劑水痘疫苗保護力約86%，也就是說，即使接種疫苗仍有得到水痘機會；若自費接種第二劑水痘疫苗，保護力可提升至98%，打過疫苗的兒童得到水痘，通常症狀輕微、較少發燒，出現併發症機率也較低。

成人感染水痘症狀比孩童嚴重。蘇軏表示，成人水痘患者偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等併發症，因此懷疑感染水痘，應積極治療，且未接種過疫苗、也未得過水痘的成年民眾，建議就醫評估是否接種疫苗。

蘇軏表示，水痘患者伴隨症狀包括發燒、倦怠及頭痛，可能透過飛沫以及空氣傳染，潛伏期約為2周。其傳染力極強，從出疹前5日到病灶結痂為止，均有傳染力，患者即使症狀不嚴重，也應加強清潔，並留在家中休息、勿出入公共場所，以免更多人遭感染。

疫苗 肺炎 發燒 頭痛

延伸閱讀

抽菸、氣喘、COPD肺炎高風險族群注意！　醫籲接種新型肺炎鏈球菌疫苗

明明打過疫苗！全身紅疹「以為蚊蟲叮咬」⋯8歲童就醫確診水痘 醫這樣說

小孩怕打針？鼻噴劑流感疫苗成神隊友 如隱形口罩拉長保護降低重症

桃園婦幼福利元旦後再升級 補助呼吸道融合病毒疫苗護胎兒

相關新聞

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，...

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

今天晚間短短半小時內，高雄市甲仙區連續發生2起規模4.7的有感地震，嘉義縣大埔均出現4級震度，嘉義市也明顯有感。第一震在...

健康主題館／羊肉祛寒補身 掌握3原則健康吃

天氣轉涼，各種鍋物飄香誘人，暖胃又暖心的羊肉爐受到饕客喜愛。中醫認為羊肉味甘、性溫，具有「益氣補虛、開胃健力」的功效，而...

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

高雄甲仙昨天深夜連環震，根據中央氣象署的發布地震訊息，第1震發生在深夜10時49分，第2震在10時59分，第3震則在11...

有行旅／搭尼羅河河輪 探索古埃及

有行旅安排開羅包機直飛埃及阿布辛貝，省去八小時車程，旅人可悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪房型等級再升級...

學者呼籲 旅宿外籍實習生制度應退場

「跨國勞動力精進方案」上路在即，將有條件開放旅宿業引進外國技術人力，前提是必須先替一位本國勞工加薪兩千元，才可聘一名移工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。