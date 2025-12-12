打呼聲變大…咽喉腫塊竟是罕見惡性腫瘤

46歲黃小姐幾年前接受自費健檢，意外在咽喉發現一塊表面光滑的腫塊，初診評估為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫。雖然之後打呼聲變大，她沒有明顯不適，只覺得腫塊似乎變大。直到前往林口長庚醫院耳鼻喉科進一步檢查，切片結果竟是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且腫瘤已侵犯到喉部外側，確診時已是第三期。

林口長庚耳鼻喉部部長方端仁指出，咽喉小唾液腺癌占所有喉部惡性腫瘤不到1%，極為罕見，且常以緩慢、低症狀方式生長，容易被誤判為黏液囊腫、舌根淋巴增生或其他良性病灶，導致延誤治療。許多病人確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，只能接受全喉切除，永久失去說話能力。

為避免病人面臨失語風險，長庚醫療團隊採用單孔達文西系統進行「內外複合手術」。手術先以機器手臂從口內分離腫瘤與舌根、聲帶，再從頸部開4公分小切口，分離舌動脈、舌骨與甲狀軟骨，內外夾擊，一次完整切除藏於深頸部、靠近聲門的3公分腫瘤，同時成功保留聲帶。

術後兩周，黃小姐已能順利說話與進食，她感謝方端仁及團隊為她切除腫瘤，但也保住原有的生活功能。她回憶，「一開始以為只是良性腫瘤，除了打呼變大，生活都很正常，還想過跟它和平共處。」但在多位醫師的堅持與轉診下，才發現這是一顆「難察覺卻不能忽視的惡性腫瘤」。

黃小姐的康復之路還在進行，她表示，會持續聽從醫師建議，也給自己一個讚，乖乖配合、努力恢復，希望早日回到正常生活，心懷感恩。

林口長庚耳鼻喉頭頸團隊引進單孔達文西系統後，持續優化咽喉手術流程，院內累積逾70例成功案例，包括困難咽喉腫瘤與睡眠呼吸中止症，並證實新式「內外複合喉保留手術」可完整切除腫瘤並保留聲帶，但腫瘤若侵犯超過三分之二或病患心肺功能不佳，則不適用。相關成果刊於2025年8月「機器人外科學雜誌」，為台灣首篇在此領域獲國際肯定的本土研究。

