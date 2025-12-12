快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

健康主題館／羊肉祛寒補身 掌握3原則健康吃

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國人有「冬令進補」的傳統習俗，羊肉爐是熱門首選，營養師提醒多搭配蔬菜食用。圖／聯合報系資料照片
國人有「冬令進補」的傳統習俗，羊肉爐是熱門首選，營養師提醒多搭配蔬菜食用。圖／聯合報系資料照片

天氣轉涼，各種鍋物飄香誘人，暖胃又暖心的羊肉爐受到饕客喜愛。中醫認為羊肉味甘、性溫，具有「益氣補虛、開胃健力」的功效，而從營養學角度來看，羊肉營養價值極高，富含優質蛋白質、多種維生素和鐵、鋅、鉀、鈣等礦物質，且脂肪含量與熱量相對較牛、豬低，是冬令好食材。

蛋白質豐富 但不宜吃多

桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，羊肉的蛋白質含量在肉類中名列前茅，每100克瘦羊肉約含26克蛋白質，再加上必需胺基酸及維生素B群，是肌肉合成的關鍵。發育的青少年、肌肉流失的中老年人，可以適量攝取羊肉，能幫助肌肉生長及修復；羊肉的飽和脂肪也較低，且支鏈胺基酸（BCAA）對增加肌肉很有幫助，適合健身愛好者食用。

此外，羊肉的不飽和脂肪酸對心血管健康有益，具有降低壞膽固醇和抗發炎的作用。不過，陳姿吟提醒，羊肉屬於紅肉，不宜吃多。羊肉各部位的脂肪比例不同，羊肋排的脂肪含量最高，帶皮肉塊的脂肪含量也不低，建議應選擇脂肪較少的羊肉片。烹調方式也要注意，避免油炸和過度燒烤，以汆燙、清燉烹煮方式搭配大量蔬菜，就能健康享用。

如果是烹煮羊肉湯品或是吃羊肉爐，陳姿吟指出，可以增加高麗菜、菇類、白蘿蔔等食材，吸收油脂並增加纖維，盡量以原型食物為主，以增加飽足感。調味部分，則要避開沙茶醬、麻油、花生粉等高熱量醬料，斷開過多熱量、油脂、鈉，減少對腎臟、血脂造成負擔。

與白蘿蔔燉煮 祛濕補氣

陳姿吟提醒，市售羊肉爐一餐保守估計熱量超過1000大卡，吃下來可能鈉含量超標。建議進食順序先吃菜，再吃肉類和蛋白質，最後再吃澱粉。值得一提的是，冬天盛產白蘿蔔，羊肉配蘿蔔是經典組合，一起燉煮除了味道清甜，也可以達到祛濕、補氣功效，還能祛寒滋補。

羊肉吃法相當多元，陳姿吟強調，只要掌握「挑選部位、清淡煮法、進食順序」的飲食原則，就能降低羊肉料理的熱量，攝取豐富的蛋白質、維生素，又不會吃進過多油脂。但提醒腎功能不好的人，必須嚴格控制羊肉的攝取量，選擇瘦肉、不喝肉湯，才能補充營養又保護腎臟。

蛋白質 膽固醇 肌肉 營養師 腎功能 中醫 高麗菜

