地牛翻身！震央高雄甲仙規模4.7 網友驚嚇：突然好大一下
高雄晚間地牛翻身！中央氣象署發布地震訊息，震央位於高雄市甲仙區，芮氏規模4.7，其中嘉義縣大埔、高雄桃源以及台南市楠西等地4級，高雄有網友在網路貼文指，「突然好大一下」、「嚇死我了，以為是錯覺」、「有夠恐怖」、「以為感冒頭暈」。
中央氣象署今晚發布地震訊息，指今晚10時49分位於北緯 23.18度、東經 120.66度，在高雄市政府北北東方 71.1 公里、位於高雄市甲仙區發生地震，地震深度8公里，芮氏規模4.7。
其中嘉義縣大埔、高雄桃源以及台南市楠西等地4級；嘉義市、雲林土庫、花蓮縣富里及台東縣成功2級；高雄市區則有1級。
高雄發生地震後，隨即有網友在網路Threads貼文詢問，哇，剛剛高雄地震，誰有感覺，有網友附和「剛上去21樓房間，直接開搖，髒話都出來了」、「我在13樓好可怕」、「突然好大一下」。
