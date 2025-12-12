學者呼籲 旅宿外籍實習生制度應退場

「跨國勞動力精進方案」上路在即，將有條件開放旅宿業引進外國技術人力，前提是必須先替一位本國勞工加薪兩千元，才可聘一名移工，上限為百分之十。但台大國發所兼任副教授辛炳隆示警，若觀光署的外籍實習生制度未退場，誰願意徒增成本？恐會讓跨國勞動力精進方案形同虛設。

辛炳隆說，經濟部、交通部的外籍實習生制度為「化外之地」，沒有任何勞動權益保障，他不反對實習制度，但經濟部、交通部主導的外籍實習生制度，參照的是日本早期「研修生」模式，研修生在日本衍生諸多爭議，早就退場、轉型，台灣不應走回頭路，違逆保障跨國勞動力權益的國際趨勢。

辛炳隆指出，跨國勞動力精進方案明年上路，開放觀光旅宿業以替本勞加薪方式引進中階外國人力，但如果業者能申請成本更低的外籍實習生，何必要走替本勞加薪的管道？這不僅對提升我國旅宿業服務品質、勞動條件毫無幫助，更可能加劇產業低薪，缺工問題一樣無解。

他認為，應廢除外籍實習生制度，若續存則必須有配套，除保障實習生權益，也須課以業者責任，並付出合理成本，否則跨國勞動力精進方案只會被架空。實踐大學教授高洺塗也說，外籍實習生對旅宿人力缺口有幫助，但政府也該注重外籍實習生權益，各部會都不應漠視。

商品推薦