快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

學者呼籲 旅宿外籍實習生制度應退場

聯合報／ 記者葉冠妤胡瑞玲／台北報導
學者認為，應廢除外籍實習生制度，若續存則必須有配套，除保障實習生權益，也須課以業者責任，並付出合理成本，否則跨國勞動力精進方案只會被架空。圖／聯合報系資料照片
學者認為，應廢除外籍實習生制度，若續存則必須有配套，除保障實習生權益，也須課以業者責任，並付出合理成本，否則跨國勞動力精進方案只會被架空。圖／聯合報系資料照片

「跨國勞動力精進方案」上路在即，將有條件開放旅宿業引進外國技術人力，前提是必須先替一位本國勞工加薪兩千元，才可聘一名移工，上限為百分之十。但台大國發所兼任副教授辛炳隆示警，若觀光署的外籍實習生制度未退場，誰願意徒增成本？恐會讓跨國勞動力精進方案形同虛設。

辛炳隆說，經濟部、交通部的外籍實習生制度為「化外之地」，沒有任何勞動權益保障，他不反對實習制度，但經濟部、交通部主導的外籍實習生制度，參照的是日本早期「研修生」模式，研修生在日本衍生諸多爭議，早就退場、轉型，台灣不應走回頭路，違逆保障跨國勞動力權益的國際趨勢。

辛炳隆指出，跨國勞動力精進方案明年上路，開放觀光旅宿業以替本勞加薪方式引進中階外國人力，但如果業者能申請成本更低的外籍實習生，何必要走替本勞加薪的管道？這不僅對提升我國旅宿業服務品質、勞動條件毫無幫助，更可能加劇產業低薪，缺工問題一樣無解。

他認為，應廢除外籍實習生制度，若續存則必須有配套，除保障實習生權益，也須課以業者責任，並付出合理成本，否則跨國勞動力精進方案只會被架空。實踐大學教授高洺塗也說，外籍實習生對旅宿人力缺口有幫助，但政府也該注重外籍實習生權益，各部會都不應漠視。

人力 移工 實習 觀光

延伸閱讀

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

交通部科普國道箭頭標示用法 數萬駕駛湧入留言怒批「設置位置不友善」

台灣上市櫃公司總市值逾3兆美元 賴總統呼籲為員工加薪

交通部報告：行人死亡雖創低 但距離「年降7%」目標仍須加把勁

相關新聞

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，...

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

今天晚間短短半小時內，高雄市甲仙區連續發生2起規模4.7的有感地震，嘉義縣大埔均出現4級震度，嘉義市也明顯有感。第一震在...

健康主題館／羊肉祛寒補身 掌握3原則健康吃

天氣轉涼，各種鍋物飄香誘人，暖胃又暖心的羊肉爐受到饕客喜愛。中醫認為羊肉味甘、性溫，具有「益氣補虛、開胃健力」的功效，而...

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

高雄甲仙昨天深夜連環震，根據中央氣象署的發布地震訊息，第1震發生在深夜10時49分，第2震在10時59分，第3震則在11...

有行旅／搭尼羅河河輪 探索古埃及

有行旅安排開羅包機直飛埃及阿布辛貝，省去八小時車程，旅人可悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪房型等級再升級...

學者呼籲 旅宿外籍實習生制度應退場

「跨國勞動力精進方案」上路在即，將有條件開放旅宿業引進外國技術人力，前提是必須先替一位本國勞工加薪兩千元，才可聘一名移工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。