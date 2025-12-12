快訊

旅宿業外籍實習生 將明訂權益防剝削

聯合報／ 記者葉冠妤胡瑞玲／台北報導
交通部開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，提供勞務卻沒有任何保障，引發議論。圖為示意圖，非當事人。記者劉學聖／攝影
交通部開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，提供勞務卻沒有任何保障，引發議論。圖為示意圖，非當事人。記者劉學聖／攝影

交通部為補給旅宿人力缺口，年初開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，迄今約一千四百餘人，美其名「實習」，但提供勞務，卻毫無薪資工時、職業安全衛生保障，形同免洗勞力。曾有一名在旅館實習的外籍生向勞動部申訴工時過長，轉由交通部查處，最後因事證不足，輕放業者。

據悉，行政院日前責成勞動部檢討外籍實習生制度，勞動部已於十一月召開過兩次跨部會會議，將明確化外籍實習生津貼數額、實習時間、休假權益，且不得低於勞動法令規定；也將訂定外籍實習生名額限制、避免學生負擔不當費用、建立重大事件通報機制等。

外籍實習生分學籍在台、在國外兩類，前者在台就讀的僑外生實習由教育部主管，若實習之餘涉及工作，可適用現行勞動法令規定；後者由經濟部、交通部訂定「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」、「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，業者可跟外國學校接洽，向主管機關申請即可引進外籍實習生來台，若該生就讀學制四年，最長可在台實習兩年。

勞動部先前曾接獲一名在北部旅館實習的外籍生陳情，實習時數過長，卻卡在實習不屬工作範疇，不適用我國勞動法令，只能轉由主管機關處理，交通部最後因事證不足作罷。後續又因未加保、扣護照等亂象叢生，引起監察委員關注、展開調查。

觀光署表示，目前來台的旅宿外籍實習生約一千四百餘人，外籍實習生並非勞工，不受本國勞基法保障，因此將修正要點，給予一定的實習津貼、休息時數，也必須給予適當保險，並禁止不當剝削；此外，也將明確規範實習生資格，限定就讀學校為正規教育機構、強化核實學生身分等。

中華民國觀光旅館商業旅館同業公會秘書長卓倩慧說，外籍實習生對旅宿業人力幫助的確很大，平均每月薪資約三點五萬元以上，業者也很願意比照正職指導外籍實習生，因此逃跑、打黑工等問題較不存在。外籍實習生人數是依既有員工比例來招募，觀光旅館一次招聘十多人，一般旅宿約一至兩個，希望外籍實習生留台年限能拉長至三到五年。

勞動部強調，盼外籍生實習回歸本質，來台是基於課程及增進職能所需，更應提升實習權益，讓外籍實習生獲得充分保障，避免實習與工作混淆。

旅宿業外籍實習生 將明訂權益防剝削

交通部為補給旅宿人力缺口，年初開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，迄今約一千四百餘人，美其名「實習」，但提供勞務，卻毫無薪...

