外送員專法禁「疊單」 預期外送費每單增20元 驚動Uber

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Uber執行長庫斯洛沙希。 記者林澔一／攝影
Uber執行長庫斯洛沙希。 記者林澔一／攝影

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）昨（11）日首度到訪台灣，針對近期立法院修訂外送員專法，禁止「疊單」與規定基本外送費，庫斯洛沙希表示，支持台灣修訂法規保障外送員，但專法「禁止疊單」降低效率、增加外送成本，如取消疊單，預計外送費每單平均將增加20元，降低外送效率，反而對市場帶來負面影響。

Uber業務包含Uber叫車服務與Uber Eats外送服務，涵蓋全球70個市場。庫斯洛沙希2017年接任執行長，首度在今年訪問亞洲市場，包括韓國、日本、台灣，也將到訪香港。他表示，台灣是少數營運兩項服務的市場，業績表現極佳，Uber今年也在台灣收購皇冠大車隊，他此行除了感謝員工努力，積極拜會可能合作的夥伴，未來一定會持續投資台灣。

立法院正在修訂外送員專法草案，將取消疊單、規定最低外送費用。疊單是指外送員若是順路，可在一個餐廳同時幫多個不同的消費者取餐，或為同一個消費者取兩個不同餐廳的訂單。

庫斯洛沙希指出，台灣是人口與商家密集的地區，訂單量大，沒有疊單將降低外送效率。對消費者來說，疊單能維持較平實的價格，增加外送員的收入機會，支撐餐廳的營收，減少無法被處理的訂單。但現在專法明定訂單須送往單一地點，營運成本將增加，消費者支付的外送費平均將漲約20元。

對餐廳來說，若沒有疊單，以目前的訂單量估算，每個月會多出約100萬次外送員進店取餐，造成更多外送員在店內等候，且需要更多次單趟配送，可能增加交通流量和排放量。

Uber 專法 市場

