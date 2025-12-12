快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

與925萬顆鋰電池為鄰 豐原人喊儲能滾

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

逾百名台中市豐原區「反儲能自救會」成員昨赴市議會陳情，抗議盛日儲能科技「在居民毫不知情下」，在住宅區旁規畫大型儲能場，並強烈質疑儲能場設108座電池櫃、共925萬顆鋰電池，將影響居家安全，高喊「全案撤回、儲能滾出去」。

盛日儲能科技回應，此案基地位於「甲種工業用地」，規畫磷酸鋰鐵電池存放在108個電池櫃，且24小時冷氣控溫與監控，電池模組為1萬4688個，經台電並聯審查通過，所有設備選型、設計、消防系統及電池規格均依現行法規、主管機關要求及國際標準規畫。

自救會指出，盛日儲能以「工廠附屬設施」名義申設，但實際位置緊鄰密集住宅，且在審查階段完全未與地方溝通，直到動工居民才知情，形同剝奪民眾知情權及參與權。昨向市議員陳清龍等代表遞交陳情函，訴求立即停止儲能場設置，市府啟動風險評估並召開說明會；另要求中央提替代方案。

翁社里長吳安修表示，台灣儲能場申設流程缺乏在地居民參與，程序「不正義」，應該先補強法規，再走開發審查程序。

陳清龍表示，將協調居民與業者溝通，盼在法規與實務操作上取得平衡，使居民訴求受到尊重，同時保障廠商依法申設權益。

業者說，案場採24小時專業人員駐場監控，室內恆溫維持在攝氏25度並全日空調，系統具備溫度、煙霧、電流等多重偵測機制；使用的磷酸鋰鐵電池已取得UL9540A防延燒測試認證，安全標準高於一般儲能或工業用電設備。業者強調，已舉辦五場公開說明會及一次實地參訪，也有多位民代到場關心，後續將持續逐戶溝通。

立委楊瓊瓔向能源署反映居民心聲，能源署表示，豐原儲能案目前尚未向能源署提出正式申請；若廠商未取得地方共識，能源署不會核發許可。

豐原 電池

延伸閱讀

江和樹肯定吳皇昇「是人才」 民眾黨台中北屯市議員戰局整合現契機

影／居民抗議儲能場當鄰居 業者：安全標準遠高於一般儲能

「925萬顆電池」在住家旁？豐原人怒吼滾出去 業者說話了

聯光通強攻儲能基建

相關新聞

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，...

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

今天晚間短短半小時內，高雄市甲仙區連續發生2起規模4.7的有感地震，嘉義縣大埔均出現4級震度，嘉義市也明顯有感。第一震在...

健康主題館／羊肉祛寒補身 掌握3原則健康吃

天氣轉涼，各種鍋物飄香誘人，暖胃又暖心的羊肉爐受到饕客喜愛。中醫認為羊肉味甘、性溫，具有「益氣補虛、開胃健力」的功效，而...

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

高雄甲仙昨天深夜連環震，根據中央氣象署的發布地震訊息，第1震發生在深夜10時49分，第2震在10時59分，第3震則在11...

有行旅／搭尼羅河河輪 探索古埃及

有行旅安排開羅包機直飛埃及阿布辛貝，省去八小時車程，旅人可悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪房型等級再升級...

學者呼籲 旅宿外籍實習生制度應退場

「跨國勞動力精進方案」上路在即，將有條件開放旅宿業引進外國技術人力，前提是必須先替一位本國勞工加薪兩千元，才可聘一名移工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。