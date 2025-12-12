與925萬顆鋰電池為鄰 豐原人喊儲能滾

逾百名台中市豐原區「反儲能自救會」成員昨赴市議會陳情，抗議盛日儲能科技「在居民毫不知情下」，在住宅區旁規畫大型儲能場，並強烈質疑儲能場設108座電池櫃、共925萬顆鋰電池，將影響居家安全，高喊「全案撤回、儲能滾出去」。

盛日儲能科技回應，此案基地位於「甲種工業用地」，規畫磷酸鋰鐵電池存放在108個電池櫃，且24小時冷氣控溫與監控，電池模組為1萬4688個，經台電並聯審查通過，所有設備選型、設計、消防系統及電池規格均依現行法規、主管機關要求及國際標準規畫。

自救會指出，盛日儲能以「工廠附屬設施」名義申設，但實際位置緊鄰密集住宅，且在審查階段完全未與地方溝通，直到動工居民才知情，形同剝奪民眾知情權及參與權。昨向市議員陳清龍等代表遞交陳情函，訴求立即停止儲能場設置，市府啟動風險評估並召開說明會；另要求中央提替代方案。

翁社里長吳安修表示，台灣儲能場申設流程缺乏在地居民參與，程序「不正義」，應該先補強法規，再走開發審查程序。

陳清龍表示，將協調居民與業者溝通，盼在法規與實務操作上取得平衡，使居民訴求受到尊重，同時保障廠商依法申設權益。

業者說，案場採24小時專業人員駐場監控，室內恆溫維持在攝氏25度並全日空調，系統具備溫度、煙霧、電流等多重偵測機制；使用的磷酸鋰鐵電池已取得UL9540A防延燒測試認證，安全標準高於一般儲能或工業用電設備。業者強調，已舉辦五場公開說明會及一次實地參訪，也有多位民代到場關心，後續將持續逐戶溝通。

立委楊瓊瓔向能源署反映居民心聲，能源署表示，豐原儲能案目前尚未向能源署提出正式申請；若廠商未取得地方共識，能源署不會核發許可。

