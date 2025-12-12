北北桃YouBike 明年2情況送騎車券

YouBike在尖峰時段部分場站車輛供需長期嚴重失衡，北北桃三市昨宣布，從明（2026）年1月1日起試辦「友愛接力」獎勵計畫，為期半年，尖峰時段在無站可還的地點借車、無車可借的站還車，可獲5元騎車券。另外，北市也決定跟進新北、桃園和台中，使用者若未投保將禁止租借。

北市交通局表示，推行前30分鐘免費及擴增計畫後，增加YouBike調度人力及貨車，但通勤尖峰仍頻繁出現大量且短暫失衡狀況。

微笑單車發言人林苑毓說，試辦計畫參考各國推出獎勵機制，先從明年元旦年1月1日到6月30日，YouBike會員只要在無位可還的站點租借YouBike2.0，或無車可借的站點歸還YouBike2.0，即可獲得5元騎乘券。系統內以會員第一筆獎勵成立的還車時間點起算，10分鐘內最多提供2次、獲得10元。YouBike2.0E也比照提供5元騎乘券，每日深夜11時59分結算。

林苑毓說，乘車券會自動發送會員帳號，有效期限為90天，不會限制每次單筆使用數。試算民眾騎乘40分鐘YouBike2.0，前30分鐘免費，剩餘10分鐘收費10元，若有一張乘車券，只花5元。

另外，本月初新北和桃園、台中日前才宣布未投保不得騎乘YouBike，北市交通局運管科長謝霖霆說，北市YouBike平均每天超過20萬人次用來代步，決定跟進。

商品推薦