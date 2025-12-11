藝術投資聚焦宋瓷！國美館特展與講座剖析青瓷價值鏈
青瓷市場近年持續走揚，文化投資與藝術收藏成為新興焦點。在此背景之下，由國立中興大學歷史系與100芬人文頻道共同主辦的《天青叩寂》特展與文化講座，即日起至12月21日於國立臺灣美術館登場，備受矚目的「桃型盤」也首次公開亮相。
2017年聯電董事曹興誠珍藏的北宋汝窯天青釉洗，於香港蘇富比拍得2.94億港元，推高全球對宋代青瓷價值的討論，在此背景之下，這場《天青叩寂》特展與文化講座，也受到市場高度關注。
開幕講座由東亞史研究者易佳騰主講，以〈清明上河圖〉來解析北宋都市生活、茶酒文化與消費市場，呈現宋代「懂吃、懂喝、懂玩」的成熟生活美學，並以生動講述帶動觀眾熱烈回響。
講座期間限定展出的「桃型盤」，為〈文會圖〉所繪之皇室雅器，造形優雅、釉色溫潤，被視為媲美故宮等級的青瓷重器，在國美館亮相後引起收藏界高度關注。
中興大學歷史學系主任侯嘉星，11日以「華胥之夢」，剖析北宋經濟技術與文化繁榮，從造紙、印刷到城市娛樂，皆展現宋代以審美支撐日常的文明高度，也解釋青瓷需求長期穩健的歷史結構。
後續四場講座則從技術、審美與跨文化視角深化青瓷價值。13日，古陶瓷研究者「靖影是」洪銘廣老師，將介紹越窯在唐代因茶文化興盛及外來工藝刺激而產生重大革新，晚唐秘色瓷更成為汝窯天青的重要源流。
16日接續分析高麗青瓷的快速成熟，高麗象嵌工藝使其在東亞美學中建立獨特地位，北宋文獻甚至記載其與汝窯可並論。中興大學副教授黃純怡18日將從越窯、汝窯到南宋官窯建構青瓷系統演變，並以考古證據解析北宋官窯存否的長期爭議，對藝術研究與文化投資皆具參考價值。
20日壓軸場，則由國際策展人王焜生主講，他指出宋代由外顯走向內斂，以文人精神為核心的審美體系，造就汝窯器物「偶然之美」，並形成影響深遠的「宋朝美學」，也是當代市場持續青睞宋瓷的重要原因。
六場講座皆由阜春居主理人陳柏磬進行器物導覽，透過胎釉細節解析，加深觀眾對青瓷工藝與市場價值的認識。
100芬人文藝術頻道總監賴慕芬表示，《天青叩寂》以「知識為舟、美為路」，希望讓宋代美學走入大眾視野，也協助社會以更具系統性的方式，理解汝窯與青瓷工藝的文化高度。
《天青叩寂》自即日起至21日舉行，系列講座與展出持續受到學界、產業界與收藏界高度關注，被視為年度最具深度的宋代美學與青瓷專題活動之一。
