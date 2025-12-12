快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

矽谷科技營 20日說明會

聯合報／ 本報訊

12月20日矽谷科技營台中場說明會，歡迎預約。聯合報與有行旅自2010年開啟科技營隊先鋒至今，早於當今科技趨勢成形之前，帶領學子參訪美西科技公司，拓展科技視野。《2026美國矽谷科技冬令營》帶領學子參訪美超微國際知名企業；與矽谷第一名高中機器人MVRT社團實作交流；和神經科學儀器公司合作，進行腦波科技工作坊；前進 Google、Apple 以及 Meta 等科技龍頭的園區；拜訪矽谷新創公司Taelor，並與創業家阿雅深度對談；史丹佛、柏克萊兩大名校參訪與留學生經驗交流。

《2026美國矽谷科技冬令營》12月20日科技營台中說明會，歡迎預約，報名請洽 (02)8643-3905、8643-3543。營隊時間：2026年2月3日至2月15日，瀏覽旅程：https://pse.is/8b2d6p

