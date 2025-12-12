快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市YouBike 明年前半小時免費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市政府明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸來提升服務量能。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸來提升服務量能。記者黃羿馨／攝影

新竹市大眾運輸缺乏，許多民眾依賴 YouBike 作為通勤工具。新竹市政府昨天宣布再啟用北門市場、士林重畫公園及東光公園共3處新站點，並規畫明年再增設50個站點、添購1千輛 YouBike，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，期望提供市民更便捷、順暢的共享單車服務。

新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市YouBike使用量持續攀升，每月平均超過18萬人次，至今累積超過1300萬人次。今年竹市已完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車供市民使用。明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸持續提升服務量能。

市府交通處表示，這次新增的3處YouBike站點中，士林重畫公園站及東光公園站皆位於住宅密集區，周邊通勤通學需求強勁。市府運用現有公共設施空間設站，不僅提升公園使用效益，也提供居民更便利交通選擇。

交通處說明，設於仁德街的「北門市場站」鄰近傳統市場，是周邊居民日常採買的重要據點。新站點的加入，將使更多市民與遊客能輕鬆前往市場逛市集、品嚐美食，並有效補強周邊的交通接駁需求，完善整體交通網絡。

邱臣遠表示，市府將積極布建更綿密的站點網絡、提升車輛供給，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，希望吸引更多市民加入使用行列，以行動支持節能減碳，打造更友善、便利的低碳交通城市。

新竹 YouBike

延伸閱讀

YouBike祭妙招 盼緩借不到車、換不了車窘境

嘉市建城321周年「城市博覽會」明天開幕 交通懶人包看這裡

跟進強制投保 北市YouBike這時間沒投保就不能租借

新竹市增3處YouBike站 115年擬再設50站

相關新聞

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，...

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

今天晚間短短半小時內，高雄市甲仙區連續發生2起規模4.7的有感地震，嘉義縣大埔均出現4級震度，嘉義市也明顯有感。第一震在...

健康主題館／羊肉祛寒補身 掌握3原則健康吃

天氣轉涼，各種鍋物飄香誘人，暖胃又暖心的羊肉爐受到饕客喜愛。中醫認為羊肉味甘、性溫，具有「益氣補虛、開胃健力」的功效，而...

高雄甲仙深夜連環3震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

高雄甲仙昨天深夜連環震，根據中央氣象署的發布地震訊息，第1震發生在深夜10時49分，第2震在10時59分，第3震則在11...

有行旅／搭尼羅河河輪 探索古埃及

有行旅安排開羅包機直飛埃及阿布辛貝，省去八小時車程，旅人可悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪房型等級再升級...

學者呼籲 旅宿外籍實習生制度應退場

「跨國勞動力精進方案」上路在即，將有條件開放旅宿業引進外國技術人力，前提是必須先替一位本國勞工加薪兩千元，才可聘一名移工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。