卡瓦科斯攜手NSO 演繹柴科夫斯基小提琴協奏曲

中央社／ 台北11日電

小提琴名家卡瓦科斯（Leonidas Kavakos）將與NSO國家交響樂團合作，演出柴科夫斯基「小提琴協奏曲」，卡瓦科斯表示，從樂曲彷彿一秒到俄羅斯，感受文化之美與城市格局。

卡瓦科斯今天在記者會上表示，現在雖然比較難前往俄羅斯，「但如果能去那座城市，仍然能感受到它的美、傳統以及城市的格局，仍能反映在這部協奏曲當中。」

這次是卡瓦科斯繼2016年後，睽違近10年再度以獨奏家身分與NSO同台，也與音樂夥伴客席指揮漢斯．葛拉夫（Hans Graf）再度合作；兩人都是NSO多年好搭檔。這次三方首度共演，NSO國家交響樂團執行長郭玟岑表示，這次的演出就像是家人久別重逢的聚會。

郭玟岑表示，樂團與小提琴家卡瓦科斯合作多年，關係密切；葛拉夫也多次與樂團合作，建立起家人般的情感，「這次苗北藝文中心與衛武營國家藝術文化中心攜手合作巡演，讓這套節目能在國內於同一週末巡迴演出，票房已到9成，這將會是一場難忘的音樂演出。」

卡瓦科斯分享，從柴科夫斯基的音樂能聽到他個人的掙扎，「雖然這首樂曲不是他最戲劇性的作品之一，即便在比較快樂的段落裡，也仍然帶著一些悲傷和憂鬱。」

葛拉夫表示，這次與卡瓦科斯合作詮釋柴科夫斯基的「D大調小提琴協奏曲」，「在他手上彷彿就是新作一樣，令人感到刺激。」他形容卡瓦科斯的演奏風格獨具深度且自律，「聽他演奏柴科夫斯基的小提琴協奏曲絕對是一種享受；如果你熟悉這首曲子，一定能聽到非常『卡瓦科斯』的地方。」

葛拉夫也很喜歡另一首拉赫瑪尼諾夫「A小調第三號交響曲」，「這不是經常能聽到的作品，但它非常美，而拉赫瑪尼諾夫本人也十分喜愛。我很高興能替這部值得更常被聽見的作品發聲。」葛拉夫說這首作品首演時並沒有獲得好評，值得欣慰的是經過這麼多年，已經獲得肯定。

葛拉夫說，很高興這次不只在台北演出，也有機會到苗栗與高雄認識當地的人文風景，「我想要盡可能用演出以外的時間去認識這兩座城市。」「輝煌．交響」葛拉夫、卡瓦科斯與NSO音樂會將於12月12日在台北國家音樂廳，12月13日在苗北藝文中心演藝廳，12月14日在高雄衛武營音樂廳演出。

音樂會 交響樂團 小提琴 NSO 交響曲

