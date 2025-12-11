乳癌機器手臂微創手術 日本專家訪新光醫院取經

快訊

中央社／ 台北11日電

乳癌是女性頭號公敵，單孔機器手臂減少術後疼痛與恢復期，新光醫院已累計至少30例乳房切除與同步重建，日本乳房手術專家福間英祐來台觀摩，盼造福日本病友。

依據衛生福利部國民健康署癌症登記資料，乳癌連年高居台灣女性癌症發生率第一，每年約有萬名婦女罹患乳癌。

隨著醫療進步，乳癌不再是絕症，新光醫院在今年5月引進最新單孔機器手臂，今天透過新聞稿提到，截至目前，新光醫院機械手臂小組執行長暨一般外科主任鄭翠芬已為30名乳癌病患完成乳房切除與同步重建。

鄭翠芬說明，如今僅需在病人身上開一個微小切口，機械手臂與內視鏡就可由同一管套進入體內，搭配3D影像系統，可在狹窄空間精準執行手術，縮短手術時間、大幅減少術後疼痛與恢復期。

例如她曾收治一名外院轉來的乳癌第2期病患，之前在乳房外科與整形外科間來回，當時醫師建議手術要分兩次進行，讓個案心生疑慮，擔心缺乏整合性照護，後來到新光醫院諮詢，經醫師評估，以最新單孔機器手臂一次性完成微創手術，術後48小時順利出院、1週內移除引流管，術後疼痛輕微，且重建外型與另側乳房高度接近。

新光醫院表示，現任日本龜田醫療中心乳房中心主任、乳房手術專家福間英祐近日來台觀摩。

院方轉述，福間英祐表示，將把觀摩心得帶回日本，並於即將舉辦的「乳房機械手臂研討會」中分享；日本正準備在明年啟動「有條件給付」機械手臂乳房手術後，希望未來能邀請新光醫院團隊赴日指導，共同提升日本乳癌微創治療技術。

