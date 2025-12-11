快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

人工生殖法修法擬納女女同婚 同家會盼儘速通過

中央社／ 台北11日電
行政院會今天通過人工生殖法修正草案，將受術適用範圍擴大為年滿18歲未婚女性及女女同婚者。示意圖／ingimage
行政院會今天通過人工生殖法修正草案，將受術適用範圍擴大為年滿18歲未婚女性及女女同婚者。示意圖／ingimage

行政院會今天通過人工生殖法修正草案，將受術適用範圍擴大為年滿18歲未婚女性及女女同婚者。同家會期待儘速通過，也建議評估訓練應納性平觀點，避免有對多元家庭型態的偏見。

為兼顧女性生育健康與兒童最佳利益、確保人工生殖醫療品質與管理，行政院會今天通過人工生殖法修正草案，除擴大適用範圍，也強化人工生殖所生子女權益等。草案將送立法院審議。

對於人工生殖法將適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性及女女同婚者皆可適用，但確定脫鉤代理孕母，台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍告訴中央社記者，期待修法儘速通過，國健署也公開目前正持續研擬代孕專法，期待在更嚴謹與保全代孕者、子女、委託家庭的三方權益下，可以看見更多對於代孕制度的討論。

黎璿萍表示，現行草案對於評估人員資格與培訓規範不明，期待人工生殖評估訓練應納入性別平等觀點，避免發生評估人員對多元家庭型態的偏見，或應納入反歧視條款，督促醫療與評估人員進行相關知能培力。

黎璿萍也說，對於捐贈配子的資訊告知應加入「非可識別之資訊」，例如捐贈動機與自我描述，避免以血緣為告知出發點，而是讓孩子理解自己是在備受期待中誕生在家庭，非僅是單純生物資訊告知。

此外，黎璿萍提到，整部法律對於女女配偶與異性夫妻，多有用語的差異，時而使用受術配偶，時而使用女同性雙方，應統一用語皆使用配偶，不須區分對待。

雖然受術適用範圍擴大，但新適用對象是否符合人工生殖補助資格，國健署表示，需衡量國家資源配置，仍待研議。

黎璿萍說，儘管未有補助，仍比現行女女配偶必須前往海外進行人工生殖所需費用低廉，但若未能平等使用補助有不平等疑慮，呼籲修法通過後應儘速將單身女性與女女配偶納入補助資格。

黎璿萍並提到，目前同志社群已經在積極詢問若在海外已有胚胎，是否可回到台灣進行植入，以及若國內精子銀行未能提供身世告知資訊，是否可使用海外精子銀行，期待後續主管機關可協助釐清。

配偶 行政院 人工生殖法 同志 同婚 性別平等 國健署 代理孕母

延伸閱讀

人工生殖法擴大適用對象 政策擬否補助待研議

肯定政院推人工生殖修法 范雲：兼顧兒童最佳利益及女性生育權

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

政院版人工生殖法未納代理孕母 衛福部：尚須凝聚共識、無推動時間表

相關新聞

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，...

平日國旅補助時程出爐 每月再抽1千名幸運兒給1200元生日金

國旅近年跌落谷底，為鼓勵民眾平日出遊，交通部規畫明年推出平日國旅補助，自由行或團體旅遊都能受惠，另有1.2萬人可抽到12...

皮膚癢到擦藥無效…竟不是濕疹 醫揭6大警訊：恐得淋巴癌

皮膚癢不一定只是濕疹，有時背後可能藏著更嚴重的疾病。營養醫學醫師劉博仁近日在臉書分享，兩名女性患者因持續皮膚搔癢就醫，本以為是濕疹反覆發作，但使用藥膏與口服藥都未好轉，且都伴隨夜間盜汗等症狀。進一步檢查後竟雙雙確診淋巴癌，讓人相當意外。他提醒，若皮膚久癢不癒又同時出現夜汗、體重下降、發燒、淋巴結腫大等情況，務必提高警覺並及早就醫。

2026火象年展活力 「國師」唐綺陽：從跨年晚會開始

2026桃園ON AIR跨年晚會31日將於樂天桃園棒球場與亞洲矽谷戶外廣場舉行，桃園市政府今舉行記者會公布第二波卡司，除...

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。