人工生殖法修法擬納女女同婚 同家會盼儘速通過

行政院會今天通過人工生殖法修正草案，將受術適用範圍擴大為年滿18歲未婚女性及女女同婚者。同家會期待儘速通過，也建議評估訓練應納性平觀點，避免有對多元家庭型態的偏見。

為兼顧女性生育健康與兒童最佳利益、確保人工生殖醫療品質與管理，行政院會今天通過人工生殖法修正草案，除擴大適用範圍，也強化人工生殖所生子女權益等。草案將送立法院審議。

對於人工生殖法將適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性及女女同婚者皆可適用，但確定脫鉤代理孕母，台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍告訴中央社記者，期待修法儘速通過，國健署也公開目前正持續研擬代孕專法，期待在更嚴謹與保全代孕者、子女、委託家庭的三方權益下，可以看見更多對於代孕制度的討論。

黎璿萍表示，現行草案對於評估人員資格與培訓規範不明，期待人工生殖評估訓練應納入性別平等觀點，避免發生評估人員對多元家庭型態的偏見，或應納入反歧視條款，督促醫療與評估人員進行相關知能培力。

黎璿萍也說，對於捐贈配子的資訊告知應加入「非可識別之資訊」，例如捐贈動機與自我描述，避免以血緣為告知出發點，而是讓孩子理解自己是在備受期待中誕生在家庭，非僅是單純生物資訊告知。

此外，黎璿萍提到，整部法律對於女女配偶與異性夫妻，多有用語的差異，時而使用受術配偶，時而使用女同性雙方，應統一用語皆使用配偶，不須區分對待。

雖然受術適用範圍擴大，但新適用對象是否符合人工生殖補助資格，國健署表示，需衡量國家資源配置，仍待研議。

黎璿萍說，儘管未有補助，仍比現行女女配偶必須前往海外進行人工生殖所需費用低廉，但若未能平等使用補助有不平等疑慮，呼籲修法通過後應儘速將單身女性與女女配偶納入補助資格。

黎璿萍並提到，目前同志社群已經在積極詢問若在海外已有胚胎，是否可回到台灣進行植入，以及若國內精子銀行未能提供身世告知資訊，是否可使用海外精子銀行，期待後續主管機關可協助釐清。

