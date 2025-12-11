周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，周日清晨及下周一清晨最冷，沿海空曠地區低溫恐跌至10度以下，體感溫度更有可能僅7度。

黃恩鴻說，周五、周六（12、13日）白天持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有短暫降雨，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭則降雨持續，且有大雨發生機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周三、下周四（17、18日）又有另一波東北季風緊接而來，各地依然為晴到多雲的天氣，但北台灣高溫略降，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星降雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，預估影響到下周一（15日），天氣則逐漸轉乾，周日（14日）清晨及下周一（15日）清晨最冷，尤其下周一受到輻射冷卻作業明顯，中部以北、宜花低溫12至14度，南部、台東14至16度，沿海空曠地區低溫恐跌至10度以下，體感溫度更有可能僅有7度。

下周二（16日）各地逐漸回溫，天氣大致為晴到多雲，但西半部早晚溫差大；另外，周六晚間至下周日上半天，中部以北3500公尺高山有零星降雪機會。

商品推薦