高雄跨年晚會完整卡司公布 壓軸韓女星權恩妃

高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」今天公布卡司，副市長李懷仁宣布壓軸為韓星權恩妃，同時並公開主視覺，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量。

高雄市政府今天在高流海豚館舉行啟動儀式暨卡司發布記者會，韓歌手權恩妃也特別跨海錄製影像向高雄粉絲打招呼，「很期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」

李懷仁說，2026高雄跨年晚會成功邀請以健康形象走紅全球的權恩妃，不只與高雄的熱情性格超搭，也延續高雄成為K-POP粉絲「追星聖地」。

權恩妃的社群平台Instagram吸引超過287萬粉絲追蹤，過去曾曬出在台灣大啖珍珠奶茶的照片，這次收到高雄市政府的演出邀約，她說，如果時間允許，一定要再去喝珍奶和吃小籠湯包。也表示相當期待在舞台上盡情唱跳。

記者會也公布「2026雄嗨趴」主視覺，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量。夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標以桃紅、藍紫、橘黃等亮色呈現，「2026」數字更化身為吉他、鋼琴、音響與DJ盤。

高雄市政府表示，「2026雄嗨趴」主持陣容由陳漢典、木木、林葦妮及阿本共同擔綱。演出卡司包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓（呂思緯）、洪暐哲、AcQUA源少年、WingStars、Angie安吉等多組藝人輪番上陣。

商品推薦