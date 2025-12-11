快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

高雄跨年晚會完整卡司公布 壓軸韓女星權恩妃

中央社／ 高雄11日電
韓國藝人權恩妃KWON EUNBI是今年高雄跨年晚會的最大亮點。圖／年代提供
韓國藝人權恩妃KWON EUNBI是今年高雄跨年晚會的最大亮點。圖／年代提供

高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」今天公布卡司，副市長李懷仁宣布壓軸為韓星權恩妃，同時並公開主視覺，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量。

高雄市政府今天在高流海豚館舉行啟動儀式暨卡司發布記者會，韓歌手權恩妃也特別跨海錄製影像向高雄粉絲打招呼，「很期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」

李懷仁說，2026高雄跨年晚會成功邀請以健康形象走紅全球的權恩妃，不只與高雄的熱情性格超搭，也延續高雄成為K-POP粉絲「追星聖地」。

權恩妃的社群平台Instagram吸引超過287萬粉絲追蹤，過去曾曬出在台灣大啖珍珠奶茶的照片，這次收到高雄市政府的演出邀約，她說，如果時間允許，一定要再去喝珍奶和吃小籠湯包。也表示相當期待在舞台上盡情唱跳。

記者會也公布「2026雄嗨趴」主視覺，以霓虹色系搭配跳動線條，象徵跨世代同樂的派對能量。夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標以桃紅、藍紫、橘黃等亮色呈現，「2026」數字更化身為吉他、鋼琴、音響與DJ盤。

高雄市政府表示，「2026雄嗨趴」主持陣容由陳漢典、木木、林葦妮及阿本共同擔綱。演出卡司包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓（呂思緯）、洪暐哲、AcQUA源少年、WingStars、Angie安吉等多組藝人輪番上陣。

跨年晚會 高雄市 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

吳思賢彩排新北耶誕城演唱會 粉絲現場一飽耳福

2026火象年展活力 「國師」唐綺陽：從跨年晚會開始

整理包／迎新倒數！從新北耶誕城演唱會嗨到全台跨年晚會（持續更新）

2025新北歡樂耶誕城《巨星耶誕演唱會》重磅卡司全釋出 金曲天團嗨翻新北耶誕城！

相關新聞

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，...

平日國旅補助時程出爐 每月再抽1千名幸運兒給1200元生日金

國旅近年跌落谷底，為鼓勵民眾平日出遊，交通部規畫明年推出平日國旅補助，自由行或團體旅遊都能受惠，另有1.2萬人可抽到12...

皮膚癢到擦藥無效…竟不是濕疹 醫揭6大警訊：恐得淋巴癌

皮膚癢不一定只是濕疹，有時背後可能藏著更嚴重的疾病。營養醫學醫師劉博仁近日在臉書分享，兩名女性患者因持續皮膚搔癢就醫，本以為是濕疹反覆發作，但使用藥膏與口服藥都未好轉，且都伴隨夜間盜汗等症狀。進一步檢查後竟雙雙確診淋巴癌，讓人相當意外。他提醒，若皮膚久癢不癒又同時出現夜汗、體重下降、發燒、淋巴結腫大等情況，務必提高警覺並及早就醫。

2026火象年展活力 「國師」唐綺陽：從跨年晚會開始

2026桃園ON AIR跨年晚會31日將於樂天桃園棒球場與亞洲矽谷戶外廣場舉行，桃園市政府今舉行記者會公布第二波卡司，除...

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。