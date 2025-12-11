黑戶寶寶左手生長不全 關愛基金會協助照顧

快訊

中央社／ 台北11日電

一名移工懷孕擔心遭遣返不敢就醫，直到臨盆才發現孩子受「羊膜帶症候群」影響，左手手掌生長不全。求助台灣關愛基金會後，9個月大的女嬰被照顧得壯實，情緒也穩定。

這名移工在台灣懷上了孩子，由於害怕被遣返和失去工作，她懷孕期間不敢就醫，避開了所有正規的產檢，直到今年春天在匆忙生產時，才發現孩子受羊膜帶症候群影響，左手全部缺指，手掌也不全，僅有小小的肉芽。

所謂的「羊膜帶症候群」，是指如果早期胚胎羊膜破裂並脫落於羊水中，可能會纏繞肢體，造成新生兒截肢、短缺或併指的情況。

面對孩子的身體狀況，加上又是沒有合法身分的「黑戶」，她的媽媽只能向台灣關愛基金會求助。基金會為孩子取了一個象徵「滿足」的名字，盼她能沐浴在社會大眾的善心與愛裡平安長大，擁抱圓滿豐足的人生。如今，9個月大的她已被照顧得壯實，不只能適應與其他寶寶相處，情緒也相當穩定，十足乖巧。

關愛基金會創辦人楊婕妤透過新聞稿表示，國內黑戶寶寶多由失聯移工父母所生，並無合法身分，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期暴露於高風險處境。盼透過基金會，讓孩子們能夠在愛裡好好活著、成長。

關愛基金會副執行長馮一凡指出，根據移民署統計，截至今年10月，在台移工人口約為86萬人，失聯移工總數已達9.4萬人，相較3月數據略增。為幫助及照顧這群高風險孩子，基金會與蝦皮購物合作，透過平台推出「點亮黑戶寶寶未來計畫」，邀請社會大眾一起伸出援手，共同為這些邊緣生命提供所需的愛與支持。

台灣關愛基金表示，若有意支持「點亮黑戶寶寶未來計畫」，幫助這群孩子擁抱更圓滿的未來，活動詳情可見關愛基金會官網、蝦皮購物賣場（https://reurl.cc/R9yGeg），或致電02-2738-9600分機18。

失聯移工 蝦皮購物

