快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

聽新聞
0:00 / 0:00

平日國旅補助時程出爐 每月再抽1千名幸運兒給1200元生日金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光署規畫平日國旅補助時程出爐，預計明年4至6月上路，並在4月一口氣抽出12個月份生日禮金。圖為武陵農場櫻花。圖／武陵農場提供
觀光署規畫平日國旅補助時程出爐，預計明年4至6月上路，並在4月一口氣抽出12個月份生日禮金。圖為武陵農場櫻花。圖／武陵農場提供

國旅近年跌落谷底，為鼓勵民眾平日出遊，交通部規畫明年推出平日國旅補助，自由行或團體旅遊都能受惠，另有1.2萬人可抽到1200元生日禮。觀光署副署長黃荷婷表示，補助預計明年4至6月上路，跳過暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止。

交通部長陳世凱先前受訪時指出，國旅尖峰及離峰人次差很多，為鼓勵民眾多在平日出遊，規畫明年推出平日出遊鼓勵機制，提供飯店住宿補助及優惠，另每月抽出1000名給予1200元生日禮，鼓勵民眾生日出去旅遊。

觀光署針對明年平日國旅補助，規畫5大優惠方案，包含平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等，其中受到外界關注的平日（周日至周四）住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元；生日住宿金部分，每個月將抽出1000名可領1200元，可在平日使用。

旅行業品質保障協會今舉辦第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選，從入境、出境、國民旅遊中，評選出105條金旅行程，讓國內外旅客更深入體驗台灣的自然、人文與多元風貌。

黃荷婷今出席頒獎典禮時指出，平日國旅補助的預算，樂觀看待在明年3月前可以通過，並在明年4月起上路，預計實施3個月，接著跳過7、8月暑假旺季。若經費有餘裕，可視情況9月繼續推行，或是用在生日禮加碼。

黃荷婷表示，生日住宿金雖安排在明年4月抽籤，但會回溯到元旦，明年1至3月的壽星不會漏掉，4月一次抽出12個月份、共1.2萬名幸運兒，在明年年底前都可以使用。

生日 國旅補助 住宿

延伸閱讀

南投台16線終於動了！民國116年開工、汛期前先補邊坡

新一波國旅補助「生日住宿金」！明年起每月抽千人 每人補助1200元

陳世凱視察桃機三航廈北登試營運 發乖乖給旅客、體驗扭蛋機

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

相關新聞

北北基宜12日防大雨 週末冷氣團南下低溫探12度

氣象署表示，明天、13日水氣偏多，北北基宜防大雨；13日晚間大陸冷氣團南下，14、15日清晨最冷，中部以北、東半部平地低...

平日國旅補助時程出爐 每月再抽1千名幸運兒給1200元生日金

國旅近年跌落谷底，為鼓勵民眾平日出遊，交通部規畫明年推出平日國旅補助，自由行或團體旅遊都能受惠，另有1.2萬人可抽到12...

皮膚癢到擦藥無效…竟不是濕疹 醫揭6大警訊：恐得淋巴癌

皮膚癢不一定只是濕疹，有時背後可能藏著更嚴重的疾病。營養醫學醫師劉博仁近日在臉書分享，兩名女性患者因持續皮膚搔癢就醫，本以為是濕疹反覆發作，但使用藥膏與口服藥都未好轉，且都伴隨夜間盜汗等症狀。進一步檢查後竟雙雙確診淋巴癌，讓人相當意外。他提醒，若皮膚久癢不癒又同時出現夜汗、體重下降、發燒、淋巴結腫大等情況，務必提高警覺並及早就醫。

2026火象年展活力 「國師」唐綺陽：從跨年晚會開始

2026桃園ON AIR跨年晚會31日將於樂天桃園棒球場與亞洲矽谷戶外廣場舉行，桃園市政府今舉行記者會公布第二波卡司，除...

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。