平日國旅補助時程出爐 每月再抽1千名幸運兒給1200元生日金

國旅近年跌落谷底，為鼓勵民眾平日出遊，交通部規畫明年推出平日國旅補助，自由行或團體旅遊都能受惠，另有1.2萬人可抽到1200元生日禮。觀光署副署長黃荷婷表示，補助預計明年4至6月上路，跳過暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止。

交通部長陳世凱先前受訪時指出，國旅尖峰及離峰人次差很多，為鼓勵民眾多在平日出遊，規畫明年推出平日出遊鼓勵機制，提供飯店住宿補助及優惠，另每月抽出1000名給予1200元生日禮，鼓勵民眾生日出去旅遊。

觀光署針對明年平日國旅補助，規畫5大優惠方案，包含平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等，其中受到外界關注的平日（周日至周四）住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元；生日住宿金部分，每個月將抽出1000名可領1200元，可在平日使用。

旅行業品質保障協會今舉辦第13屆國際金旅獎暨第3屆品保優旅選，從入境、出境、國民旅遊中，評選出105條金旅行程，讓國內外旅客更深入體驗台灣的自然、人文與多元風貌。

黃荷婷今出席頒獎典禮時指出，平日國旅補助的預算，樂觀看待在明年3月前可以通過，並在明年4月起上路，預計實施3個月，接著跳過7、8月暑假旺季。若經費有餘裕，可視情況9月繼續推行，或是用在生日禮加碼。

黃荷婷表示，生日住宿金雖安排在明年4月抽籤，但會回溯到元旦，明年1至3月的壽星不會漏掉，4月一次抽出12個月份、共1.2萬名幸運兒，在明年年底前都可以使用。

