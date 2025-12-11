通膨經濟壓力大 調查：近1/4弱勢兒少省錢不吃飯

受通膨及家庭經濟壓力影響，弱勢兒少面臨困境，台灣世界展望會今天發布調查指出，有近1/4兒少為了省錢未吃飯，也有25%國中兒少決定畢業後不繼續升學，比例創四年新高。

台灣世界展望會今天舉辦紅包傳愛啟動記者會，邀請藝人陳庭妮擔任代言人，並發布「2021-2024 台灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告」。

調查顯示，受通膨及經濟壓力影響，弱勢兒少被迫犧牲飲食，在平日未穩定吃三餐的兒少中，有23%表示為了省錢未吃飯，比例創四年新高，其中有10.7%兒少表示未吃三餐是因「家裡沒準備」，也有3185名兒少表示三餐獲取方式不固定，有什麼吃什麼，有3680人經常以低營養食物果腹，顯示弱勢兒少的飲食不僅不穩定，營養攝取也面臨嚴峻挑戰。

除經濟壓力也間接犧牲兒少教育機會，調查顯示，有高達25%國中以上兒少決定畢業後不繼續升學，且統計無故未上學的兒少中，有19.2%表示是因為「想去打工賺錢」，反映出提早就業的壓力，也有75.5%兒少認為，達成教育期望最缺乏的資源是學費補助。

兒少被迫提早進入勞動市場，擔任家庭經濟支撐的角色，調查發現，國中以上兒少中半工半讀的比例高達 26.1%創四年來新高，這些投入工作的兒少中，更有7%平均每週工時達40小時以上，超時工作比例已連續兩年維持高點。

進一步分析兒少工作最主要原因是為了「用於生活上的基本開銷（食宿、交通等）」，占比高達80.1%，值得注意的是，有306名兒少或未滿18歲者已成為家庭經濟支撐者，必須工作以維持家庭開銷，而未成年扛起家計的現象在近年有所增加，凸顯弱勢家庭生存壓力已轉嫁至下一代身上。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，展望會服務的兒少中，有約2.2萬名兒少家庭生活貧窮線邊緣、約3000名兒少沒有父母親或家人供給生活費，儘管大環境正把孩子推向生存窄縫，許多孩子仍在努力為自己創造翻身的機會。

李紹齡說，資助人的愛心能幫助脆弱兒少翻轉生命、脫離貧窮，後續將持續深化「精準服務」，把生活扶助、營養補充、助學金，以及青少年職涯培力資源投入最迫切的兒少當中。

