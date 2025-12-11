快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

聽新聞
0:00 / 0:00

通膨經濟壓力大 調查：近1/4弱勢兒少省錢不吃飯

中央社／ 台北11日電
台灣世界展望會11日舉辦紅包傳愛啟動記者會，連續25年為弱勢家庭傳愛，藝人陳庭妮（右2）受邀擔任代言人。台灣世界展望會提供／中央社
台灣世界展望會11日舉辦紅包傳愛啟動記者會，連續25年為弱勢家庭傳愛，藝人陳庭妮（右2）受邀擔任代言人。台灣世界展望會提供／中央社

通膨及家庭經濟壓力影響，弱勢兒少面臨困境，台灣世界展望會今天發布調查指出，有近1/4兒少為了省錢未吃飯，也有25%國中兒少決定畢業後不繼續升學，比例創四年新高。

台灣世界展望會今天舉辦紅包傳愛啟動記者會，邀請藝人陳庭妮擔任代言人，並發布「2021-2024 台灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告」。

調查顯示，受通膨及經濟壓力影響，弱勢兒少被迫犧牲飲食，在平日未穩定吃三餐的兒少中，有23%表示為了省錢未吃飯，比例創四年新高，其中有10.7%兒少表示未吃三餐是因「家裡沒準備」，也有3185名兒少表示三餐獲取方式不固定，有什麼吃什麼，有3680人經常以低營養食物果腹，顯示弱勢兒少的飲食不僅不穩定，營養攝取也面臨嚴峻挑戰。

除經濟壓力也間接犧牲兒少教育機會，調查顯示，有高達25%國中以上兒少決定畢業後不繼續升學，且統計無故未上學的兒少中，有19.2%表示是因為「想去打工賺錢」，反映出提早就業的壓力，也有75.5%兒少認為，達成教育期望最缺乏的資源是學費補助。

兒少被迫提早進入勞動市場，擔任家庭經濟支撐的角色，調查發現，國中以上兒少中半工半讀的比例高達 26.1%創四年來新高，這些投入工作的兒少中，更有7%平均每週工時達40小時以上，超時工作比例已連續兩年維持高點。

進一步分析兒少工作最主要原因是為了「用於生活上的基本開銷（食宿、交通等）」，占比高達80.1%，值得注意的是，有306名兒少或未滿18歲者已成為家庭經濟支撐者，必須工作以維持家庭開銷，而未成年扛起家計的現象在近年有所增加，凸顯弱勢家庭生存壓力已轉嫁至下一代身上。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，展望會服務的兒少中，有約2.2萬名兒少家庭生活貧窮線邊緣、約3000名兒少沒有父母親或家人供給生活費，儘管大環境正把孩子推向生存窄縫，許多孩子仍在努力為自己創造翻身的機會。

李紹齡說，資助人的愛心能幫助脆弱兒少翻轉生命、脫離貧窮，後續將持續深化「精準服務」，把生活扶助、營養補充、助學金，以及青少年職涯培力資源投入最迫切的兒少當中。

兒少 世界展望會 弱勢家庭 通膨

延伸閱讀

陳庭妮拋磚引玉捐紅包！發願：想當他們的樹洞

胡宇威罕見暴怒！陳庭妮急滅火：千方百計讓他舒坦點

孝淵喜歡料理樂當二廚 李元日笑讚「非常可愛」

Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

相關新聞

周末大陸冷氣團強襲台灣「體感低溫僅7度」 中部以北高山有望降雪

周六白天前持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率增加，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，...

平日國旅補助時程出爐 每月再抽1千名幸運兒給1200元生日金

國旅近年跌落谷底，為鼓勵民眾平日出遊，交通部規畫明年推出平日國旅補助，自由行或團體旅遊都能受惠，另有1.2萬人可抽到12...

皮膚癢到擦藥無效…竟不是濕疹 醫揭6大警訊：恐得淋巴癌

皮膚癢不一定只是濕疹，有時背後可能藏著更嚴重的疾病。營養醫學醫師劉博仁近日在臉書分享，兩名女性患者因持續皮膚搔癢就醫，本以為是濕疹反覆發作，但使用藥膏與口服藥都未好轉，且都伴隨夜間盜汗等症狀。進一步檢查後竟雙雙確診淋巴癌，讓人相當意外。他提醒，若皮膚久癢不癒又同時出現夜汗、體重下降、發燒、淋巴結腫大等情況，務必提高警覺並及早就醫。

2026火象年展活力 「國師」唐綺陽：從跨年晚會開始

2026桃園ON AIR跨年晚會31日將於樂天桃園棒球場與亞洲矽谷戶外廣場舉行，桃園市政府今舉行記者會公布第二波卡司，除...

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。