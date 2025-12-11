2026火象年展活力 「國師」唐綺陽：從跨年晚會開始

2026桃園ON AIR跨年晚會31日將於樂天桃園棒球場與亞洲矽谷戶外廣場舉行，桃園市政府今舉行記者會公布第二波卡司，除了韓國超人氣女團「Apink」現身桃園壓軸演出，還有金曲樂團「宇宙人」跨後獻唱。被粉絲尊稱「國師」的主持人唐綺陽表示，2026年是火象年，就是要展現活力，那就從跨年這一天開始，大家都出來吧！

桃園今年跨年晚會卡司陣容堅強，主持人有占星專家唐綺陽、KID林柏昇與Dora謝雨芝還有Vivian Hsu徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐、YELLOW黃宣、icyball冰球樂團、J.Sheon、派偉俊、女團HUR+和今天公布的韓國女團「Apink」和宇宙人，11組演唱藝人團體將帶來多首膾炙人口的暢銷金曲及高CP值的舞台演出。

唐綺陽表示，自己雖然有金鐘加持，但首次主持上萬人的跨年晚會，心情還是有點小緊張，也有些興奮，說不定能抓住一些空檔，幫大家分析明年的運勢；黃宣則說會帶給大家最精彩的表演，也會在晚會中帶給大家驚喜，例如突然出現在某個大咖表演節目中，請大家拭目以待，也請大家前往現場一定要注意保暖，「喝酒不開車、開車不喝酒」。

桃園市觀光旅遊局表示，跨年晚會首度在樂天桃園棒球場舉行，作為東道主的樂天桃猿棒球隊也將由隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩出席跨年晚會，和民眾一起倒數迎接新年，也希望樂天在中職36年突破逆境奪冠的這段光榮旅程，成為2025年最棒的記憶。

市長張善政表示，大家聽到桃園的晚會卡司，相信當晚肯定非來不可，而棒球場 最多容納2萬人，說多不多、說少不少，希望想要一起進場同樂的民眾還是盡早排隊，比較安全，也鼓勵大家多搭乘大眾運輸工具前往會場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026桃園跨年晚會即將登場，「國師」唐綺陽（右）指明年是火象年，要展現活力，那就從桃園跨年晚會開始。記者陳俊智／攝影

