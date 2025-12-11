宜蘭跨年卡司公布 彭佳慧、徐懷鈺、高爾宣領軍13組藝人開唱
宜蘭市公所跨年晚會將於31日晚間在宜蘭運動公園登場，今天公布豪華卡司陣容，包括嘻哈男神高爾宣、金曲歌后彭佳慧及國民天后徐懷鈺，13組藝人輪番獻唱，還規畫市集、大型裝置藝術，為方便民眾前往，當晚提供免費接駁車，在3站點環狀巡迴接駁。
市公所去年將跨年晚會移師到宜蘭運動公園，獲得好評，今年從表演節目、舞台設計、燈光音響、市集內容到交通動線全面升級，31日晚間7時起到元旦凌晨，將以多元音樂風格打造跨年盛典。
市公所今天公布跨年卡司，集結13組橫跨流行、搖滾、嘻哈與新世代創作的藝人，包括「嘻哈男神」OSN 高爾宣、唱跳歌手王ADEN，還邀請到彭佳慧與徐懷鈺兩位天后獨家在宜蘭市開唱。徐懷鈺今天到宜蘭，與市長陳美玲一同為跨年晚會宣傳，還高唱成名曲「我是女生」。
市長陳美玲說，跨年晚會當天有表演也有美食攤車市集，當晚6時起至隔天元旦凌晨1時，將有3輛接駁車，在宜蘭後火車站、宜蘭轉運站與宜蘭運動公園三站點環狀巡迴，約30分鐘一班，為免費接駁，歡迎民眾多加利用。
她說，屆時會場將設置大型裝置藝術「光舞之翼」，是拍照打卡好地點，當天到市公所官方臉書活動貼文「留言、按讚」，可到服務台兌換手指雷射燈，數量有限，送完為止。
