快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

家醫、外科可做醫美手術 石崇良：傾向移除或採雙專科共同訓練模式

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部修醫美特管法原規畫納入家醫科及急診科也為大外科，衛福部昨三度開會仍有爭議，是該將2科直接移除大外科，還是可以多做訓練補足。衛福部長石崇良今受訪表示，由於訓練時數差距顯著，不只1、2個月而是1、2年起跳，如果再去補訓，不如重新申請外科專科醫師。記者翁唯真／攝影
衛福部修醫美特管法原規畫納入家醫科及急診科也為大外科，衛福部昨三度開會仍有爭議，是該將2科直接移除大外科，還是可以多做訓練補足。衛福部長石崇良今受訪表示，由於訓練時數差距顯著，不只1、2個月而是1、2年起跳，如果再去補訓，不如重新申請外科專科醫師。記者翁唯真／攝影

衛福部修醫美特管法原規畫納入家醫科及急診科為大外科，衛福部昨三度開會仍有爭議。衛福部長石崇良今受訪表示，由於訓練時數差距顯著，不只一、兩個月，而是一到兩年，有人認為，如果再去補訓，不如重新申請外科專科醫師，學會也可以討論採取雙專科共同訓練模式，訓練後直接取得2張執照。

醫美特管法規範二度開會討論，針對大外科資格納入家醫及急診科，石崇良昨表態「個人意見不認同」，昨晚三度開會討論。石崇良今出席財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會頒獎典禮受訪表示，未來的方向是大外科概念是採完整訓練，請醫事司把所有專科醫師訓練計畫內容做比對釐清，但仍有落差。

石崇良說，家醫科、急診科屬於橫向訓練為主科別，所以在外科訓練時數上顯然與其他科別有落差，再來有一些專科專精在特定領域，如頭頸外科等聚焦在頭頸部上，未來也可能考慮這些科別要執行相關手術時，應該要具有相關訓練，才能開其他部位手術。

石崇良表示，家醫科及急診科與其他外科不同，訓練時數明顯有落差。不只1、2個月差別，而是以1、2年起跳。若要補訓2年，不如重新申請外科專科訓練並取得資格。

石崇良說，學會也可以去討論若想從事外科手術，可思考採行雙專科共同訓練模式（如早期泌尿科與外科雙主修），雖然訓練時間較長，但能同時取得2張專科醫師執照。衛福部不反對且也需要多一些外科人才，學會間可以討論是否要做雙主修。

整形外科醫師、執業醫美診所院長黃昱豪表示，整形外科住院醫師幾乎6年都在開刀房，其他科別可能只有半年、一年，訓練時數沒像整外這麼長。若其他醫學會希望可以操作醫美手術，手術例數或者是實際上操作的訓練，長遠想要爭取資格，必須從專科訓練內容時期要有很完整配套，而非喊一喊就能有資格。

黃昱豪說，建議醫學會跟衛福部要討論有明確的訓練資歷認可，包含能不能操作，或是過去外科訓練時數可能沒像整外這麼長，是不是可以做些補強。

至於現行已長期從事醫美相關處置的家醫或急診醫師，可採「時間分流」與「落日條款」，將現有執業者與新進醫師區分看待，現有醫師可透過補訓、補學分或經驗認證等方式維持資格；但新進醫師若希望從事美容手術，「應在受訓時就選擇具完整外科訓練的科別」，才能保障病人安全。

整形外科醫師、執業醫美診所院長黃昱豪表示，建議家醫及急診醫學會跟衛福部要討論有明確的訓練資歷認可，包含能不能操作，或是過去外科訓練時數可能沒像整外這麼長，是不是可以做些補強。記者翁唯真／攝影
整形外科醫師、執業醫美診所院長黃昱豪表示，建議家醫及急診醫學會跟衛福部要討論有明確的訓練資歷認可，包含能不能操作，或是過去外科訓練時數可能沒像整外這麼長，是不是可以做些補強。記者翁唯真／攝影

外科 醫師 石崇良 衛福部

延伸閱讀

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

衛福部將成立兒家署 涵蓋健康等4範疇顧好小孩

衛福部組改 長照、社發將整併為高齡專責單位

國健署轉型 推動慢性病防治與社會處方

相關新聞

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

足底疣反覆復發 醫推無痛鹽水療法：連泡8周、近九成痊癒

經常去游泳池或健身房的民眾，是足底疣的高風險族群，許多人因為反覆接受液態氮冷凍治療，不但疼痛難忍，且過一段時間又復發，相當困擾。台大醫院皮膚部醫師烏惟新近日在臉書分享一項刊登於2025年《JAAD》的研究，提出「飽和鹽水浸泡法」作為足底疣的無痛居家療法。研究指出，患者每天浸泡鹽水30分鐘、連續8周後，有98.3%疣體消失，且88.2%完全康復，不僅不會痛，追蹤半年更無復發或留疤。不過醫師也提醒，此方法不適用於腳部有傷口的民眾，例如水泡性香港腳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。