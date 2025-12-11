家醫、外科可做醫美手術 石崇良：傾向移除或採雙專科共同訓練模式

衛福部修醫美特管法原規畫納入家醫科及急診科為大外科，衛福部昨三度開會仍有爭議。衛福部長石崇良今受訪表示，由於訓練時數差距顯著，不只一、兩個月，而是一到兩年，有人認為，如果再去補訓，不如重新申請外科專科醫師，學會也可以討論採取雙專科共同訓練模式，訓練後直接取得2張執照。

醫美特管法規範二度開會討論，針對大外科資格納入家醫及急診科，石崇良昨表態「個人意見不認同」，昨晚三度開會討論。石崇良今出席財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會頒獎典禮受訪表示，未來的方向是大外科概念是採完整訓練，請醫事司把所有專科醫師訓練計畫內容做比對釐清，但仍有落差。

石崇良說，家醫科、急診科屬於橫向訓練為主科別，所以在外科訓練時數上顯然與其他科別有落差，再來有一些專科專精在特定領域，如頭頸外科等聚焦在頭頸部上，未來也可能考慮這些科別要執行相關手術時，應該要具有相關訓練，才能開其他部位手術。

石崇良表示，家醫科及急診科與其他外科不同，訓練時數明顯有落差。不只1、2個月差別，而是以1、2年起跳。若要補訓2年，不如重新申請外科專科訓練並取得資格。

石崇良說，學會也可以去討論若想從事外科手術，可思考採行雙專科共同訓練模式（如早期泌尿科與外科雙主修），雖然訓練時間較長，但能同時取得2張專科醫師執照。衛福部不反對且也需要多一些外科人才，學會間可以討論是否要做雙主修。

整形外科醫師、執業醫美診所院長黃昱豪表示，整形外科住院醫師幾乎6年都在開刀房，其他科別可能只有半年、一年，訓練時數沒像整外這麼長。若其他醫學會希望可以操作醫美手術，手術例數或者是實際上操作的訓練，長遠想要爭取資格，必須從專科訓練內容時期要有很完整配套，而非喊一喊就能有資格。

黃昱豪說，建議醫學會跟衛福部要討論有明確的訓練資歷認可，包含能不能操作，或是過去外科訓練時數可能沒像整外這麼長，是不是可以做些補強。

至於現行已長期從事醫美相關處置的家醫或急診醫師，可採「時間分流」與「落日條款」，將現有執業者與新進醫師區分看待，現有醫師可透過補訓、補學分或經驗認證等方式維持資格；但新進醫師若希望從事美容手術，「應在受訓時就選擇具完整外科訓練的科別」，才能保障病人安全。

