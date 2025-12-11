肯定政院推人工生殖修法 范雲：兼顧兒童最佳利益及女性生育權

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，放寬滿18歲單身女性及女同志配偶使用人工生殖技術。民進黨立委范雲肯定行政院提出修法，她所提出的修法草案也是聚焦單身女性及女同志配偶，且於去年3月完成一讀，期待盡速在立法院通過審查。

范雲表示，台灣人工生殖技術領先世界，然而現行法規，嚴格限制僅有「異性戀夫妻」，且經診斷為不孕症才可以使用。此一法律規定明顯過時，不僅無視2019年台灣已通過的「司法院釋字第748號解釋施行法」，女同志伴侶已得以結為配偶的事實，也排除單身有意願的成年女性，有權收養子女，卻無法依法透過人工生殖，生養有血源關係的下一代。

范雲強調，助孕科技與人工生殖是相當複雜但重要的議題，她多次諮詢婦女及性別團體後，大家的共識是，保障女性身體自主權及子女最佳利益，開放單身女性及女同志配偶適用人工生殖技術的修法。

范雲肯定行政院提出修法草案，並表示自己連兩屆提出的工生殖法修正草案，就是聚焦單身女性及女同志配偶可以進行人工生殖，同時兼顧兒童最佳利益及女性生育權。

范雲說明，現行單身即可進行收養，已離婚或未婚的單身女性使用人工生殖技術孕育孩子，合情合理。除了女性生育權，自己和行政院的修法草案，也明定子女最佳利益評估及血緣知悉權相關規定，保障兒童最佳利益。

范雲指出，她本屆提出的草案，也已於去年3月一讀，期待盡速在立法院通過審查。

商品推薦