婦罹乳癌原需2次手術 新光醫院微創機械手臂1次搞定、48小時出院

一位確診第二期乳癌女性病友，原先需要使用傳統手術，來回在乳房外科與整形外科間討論，如何執行腫瘤切除及乳房重建，醫療團隊建議需分2次手術，讓她產生疑慮。她轉至新光醫院就醫，經醫師評估後，以單孔微創手術完成治療，手術一次完成，且在術後48小時順利出院，1周內移除引流管，重建後乳房外型與另一側乳房高度相似。

收治前述病人的是新光醫院機械手臂小組執行長暨一般外科主任鄭翠芬，她表示，微創手術為外科重要發展趨勢，民眾熟知的達文西機器人手術，從過去多孔、雙孔，到目前已有單孔手術技術，最新型的系統，只需要在病人身上開出一處為小切口，機械手臂與內視鏡可由同一套管路進入病人體內，搭配3D影像系統，可在狹窄體內空間，精準執行手術，減少術後疼痛、縮短恢復期。

新光醫院今年5月導入新型單孔機械手臂手術系統，並於裝設隔日完成首例乳房切除與一次性重建手術。鄭翠芬表示，截至目前這台新型儀器，已為30位乳癌病友完成乳房切除與同步重建，以各式型號機械手臂完成的乳房手術，已超過300例，引發國際關注，日本圭田醫療中心乳房中心主任福間英祐訪問該院，並觀摩乳癌微創手術過程。

新光醫院指出，福間英祐教授之所以來台，是因為日本將在2026年「有條件給付」機械手臂乳房手術，對方除肯定新光醫院團隊手術精準、流暢且無多餘動作，也將把觀摩心得帶回日本，於日本國內下月舉行的「乳房機器手臂研討會」分享，並邀請新光醫院團隊也到日本參訪，共同提升日本在乳癌病人微創手術治療技術。

鄭翠芬表示，新型單孔機械手臂手術系統不僅讓手術更精準、更安全，也讓乳癌病友能以更少疼痛、傷口更小的方式完成切除並同時重建，也能縮短住院時間，未來，新光醫院將持續深化技術並強化國際交流，讓更多病友受惠於先進且人性化的乳癌治療選擇。

