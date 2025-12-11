快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聽新聞
0:00 / 0:00

婦罹乳癌原需2次手術 新光醫院微創機械手臂1次搞定、48小時出院

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
日本圭田醫療中心乳房中心主任福間英祐（左）訪問新光醫院，並觀摩乳癌微創手術過程。圖右為新光醫院機械手臂小組執行長暨一般外科主任鄭翠芬。圖／新光醫院提供
日本圭田醫療中心乳房中心主任福間英祐（左）訪問新光醫院，並觀摩乳癌微創手術過程。圖右為新光醫院機械手臂小組執行長暨一般外科主任鄭翠芬。圖／新光醫院提供

一位確診第二期乳癌女性病友，原先需要使用傳統手術，來回在乳房外科與整形外科間討論，如何執行腫瘤切除及乳房重建，醫療團隊建議需分2次手術，讓她產生疑慮。她轉至新光醫院就醫，經醫師評估後，以單孔微創手術完成治療，手術一次完成，且在術後48小時順利出院，1周內移除引流管，重建後乳房外型與另一側乳房高度相似。

收治前述病人的是新光醫院機械手臂小組執行長暨一般外科主任鄭翠芬，她表示，微創手術為外科重要發展趨勢，民眾熟知的達文西機器人手術，從過去多孔、雙孔，到目前已有單孔手術技術，最新型的系統，只需要在病人身上開出一處為小切口，機械手臂與內視鏡可由同一套管路進入病人體內，搭配3D影像系統，可在狹窄體內空間，精準執行手術，減少術後疼痛、縮短恢復期。

新光醫院今年5月導入新型單孔機械手臂手術系統，並於裝設隔日完成首例乳房切除與一次性重建手術。鄭翠芬表示，截至目前這台新型儀器，已為30位乳癌病友完成乳房切除與同步重建，以各式型號機械手臂完成的乳房手術，已超過300例，引發國際關注，日本圭田醫療中心乳房中心主任福間英祐訪問該院，並觀摩乳癌微創手術過程。

新光醫院指出，福間英祐教授之所以來台，是因為日本將在2026年「有條件給付」機械手臂乳房手術，對方除肯定新光醫院團隊手術精準、流暢且無多餘動作，也將把觀摩心得帶回日本，於日本國內下月舉行的「乳房機器手臂研討會」分享，並邀請新光醫院團隊也到日本參訪，共同提升日本在乳癌病人微創手術治療技術。

鄭翠芬表示，新型單孔機械手臂手術系統不僅讓手術更精準、更安全，也讓乳癌病友能以更少疼痛、傷口更小的方式完成切除並同時重建，也能縮短住院時間，未來，新光醫院將持續深化技術並強化國際交流，讓更多病友受惠於先進且人性化的乳癌治療選擇。

微創手術 日本 乳癌

延伸閱讀

「母子變母女」一路走了10年！性別確認手術 母喊：希望她快樂…當多了女兒

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

台女近8成是「高密度乳房」！醫建議乳房檢查「分齡選擇」才精準

家醫、急診醫執行醫美手術無共識 衛福部明年1月推「醫美查詢專區」

相關新聞

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

政院版人工生殖法未納代理孕母 衛福部：尚須凝聚共識、無推動時間表

行政院會今天通過衛福部所提「人工生殖法」草案，確定草案與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性、女同志伴侶使用人工生殖技術，並強化...

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。