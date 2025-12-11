快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

足底疣反覆復發 醫推無痛鹽水療法：連泡8周、近九成痊癒

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人患有足底疣，因為反覆接受液態氮冷凍治療，不但疼痛難忍，且過一段時間又復發，相當困擾。示意圖／ingimage
許多人患有足底疣，因為反覆接受液態氮冷凍治療，不但疼痛難忍，且過一段時間又復發，相當困擾。示意圖／ingimage

經常去游泳池或健身房的民眾，是足底疣的高風險族群，許多人因為反覆接受液態氮冷凍治療，不但疼痛難忍，且過一段時間又復發，相當困擾。台大醫院皮膚部醫師烏惟新近日在臉書分享一項刊登於2025年《JAAD》的研究，提出「飽和鹽水浸泡法」作為足底疣的無痛居家療法。研究指出，患者每天浸泡鹽水30分鐘、連續8周後，有98.3%疣體消失，且88.2%完全康復，不僅不會痛，追蹤半年更無復發或留疤。不過醫師也提醒，此方法不適用於腳部有傷口的民眾，例如水泡性香港腳。

烏惟新說明，「飽和鹽水浸泡法」是利用高鹽度環境處理頑固足底疣。研究找來17位接受過冷凍、雷射、水楊酸等傳統療法仍無改善的患者進行測試，請他們依以下方式浸泡鹽水：

準備容器：用可泡腳的臉盆，加約2公分深的常溫自來水。

製作飽和鹽水：持續加入食用鹽並攪拌，直到無法再溶解、盆底出現鹽粒，代表水已達飽和。

浸泡方式：將患部泡入鹽水，每天30分鐘，泡後以清水沖淨並擦乾；整個療程持續8周。

研究發現，多數患者的疣在療程結束後自然脫落，皮膚不會受傷。約有少數人出現輕微泛紅或脫皮，但並不影響治療進程；完成治療並追蹤6個月後，沒有任何人復發或留下疤痕。

至於為何高鹽環境有效？烏惟新指出，研究推測鹽水可能刺激皮膚抗菌胜肽LL-37的活性，並提升局部免疫反應（如IL-18），幫助身體辨識並清除病毒。此外，感染人類乳突病毒HPV）的細胞在高滲透壓的環境中特別脆弱，容易因脫水而死亡。

烏惟新強調，雖然效果令人期待，但這項研究僅有17人、屬初步試驗，尚不能視為標準治療，也並非對所有人都有效；若腳上有傷口或水泡性香港腳，則不適合使用。此外，研究排除了其他外用藥物的同時使用，避免過度刺激。

他提醒，對於不敢做冷凍治療、或做了多次仍無改善的患者，鹽水泡腳可能是一個低風險的輔助方式，但開始執行前仍應先諮詢皮膚科醫師，以確保病灶適用，避免延誤治療。

醫師 人類乳突病毒 皮膚科 HPV

延伸閱讀

別用颱風假邏輯幻想戰爭！一張圖曝全島皆前線 專家：台灣不是烏克蘭

擋住對岸了！台灣海峽現「黑色巨牆奇景」 女星驚呼：美得像油畫

產婦一進診間就落淚 台大名醫曝：產後憂鬱最常見的壓力源是婆婆

「我司」是支語？社群掀起源論戰 考古文揭台灣正確用語才夠禮貌

相關新聞

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

足底疣反覆復發 醫推無痛鹽水療法：連泡8周、近九成痊癒

經常去游泳池或健身房的民眾，是足底疣的高風險族群，許多人因為反覆接受液態氮冷凍治療，不但疼痛難忍，且過一段時間又復發，相當困擾。台大醫院皮膚部醫師烏惟新近日在臉書分享一項刊登於2025年《JAAD》的研究，提出「飽和鹽水浸泡法」作為足底疣的無痛居家療法。研究指出，患者每天浸泡鹽水30分鐘、連續8周後，有98.3%疣體消失，且88.2%完全康復，不僅不會痛，追蹤半年更無復發或留疤。不過醫師也提醒，此方法不適用於腳部有傷口的民眾，例如水泡性香港腳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。