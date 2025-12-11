足底疣反覆復發 醫推無痛鹽水療法：連泡8周、近九成痊癒

經常去游泳池或健身房的民眾，是足底疣的高風險族群，許多人因為反覆接受液態氮冷凍治療，不但疼痛難忍，且過一段時間又復發，相當困擾。台大醫院皮膚部醫師烏惟新近日在臉書分享一項刊登於2025年《JAAD》的研究，提出「飽和鹽水浸泡法」作為足底疣的無痛居家療法。研究指出，患者每天浸泡鹽水30分鐘、連續8周後，有98.3%疣體消失，且88.2%完全康復，不僅不會痛，追蹤半年更無復發或留疤。不過醫師也提醒，此方法不適用於腳部有傷口的民眾，例如水泡性香港腳。

烏惟新說明，「飽和鹽水浸泡法」是利用高鹽度環境處理頑固足底疣。研究找來17位接受過冷凍、雷射、水楊酸等傳統療法仍無改善的患者進行測試，請他們依以下方式浸泡鹽水：

準備容器：用可泡腳的臉盆，加約2公分深的常溫自來水。 製作飽和鹽水：持續加入食用鹽並攪拌，直到無法再溶解、盆底出現鹽粒，代表水已達飽和。 浸泡方式：將患部泡入鹽水，每天30分鐘，泡後以清水沖淨並擦乾；整個療程持續8周。

研究發現，多數患者的疣在療程結束後自然脫落，皮膚不會受傷。約有少數人出現輕微泛紅或脫皮，但並不影響治療進程；完成治療並追蹤6個月後，沒有任何人復發或留下疤痕。

至於為何高鹽環境有效？烏惟新指出，研究推測鹽水可能刺激皮膚抗菌胜肽LL-37的活性，並提升局部免疫反應（如IL-18），幫助身體辨識並清除病毒。此外，感染人類乳突病毒（HPV）的細胞在高滲透壓的環境中特別脆弱，容易因脫水而死亡。

烏惟新強調，雖然效果令人期待，但這項研究僅有17人、屬初步試驗，尚不能視為標準治療，也並非對所有人都有效；若腳上有傷口或水泡性香港腳，則不適合使用。此外，研究排除了其他外用藥物的同時使用，避免過度刺激。

他提醒，對於不敢做冷凍治療、或做了多次仍無改善的患者，鹽水泡腳可能是一個低風險的輔助方式，但開始執行前仍應先諮詢皮膚科醫師，以確保病灶適用，避免延誤治療。

