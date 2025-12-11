皮膚癢到擦藥無效…竟不是濕疹 醫揭6大警訊：恐得淋巴癌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
皮膚癢不一定只是濕疹，有時背後可能藏著更嚴重的疾病。聯合報系資料照片／記者吳亮賢攝影
皮膚癢不一定只是濕疹，有時背後可能藏著更嚴重的疾病。營養醫學醫師劉博仁近日在臉書分享，兩名女性患者因持續皮膚搔癢就醫，本以為是濕疹反覆發作，但使用藥膏與口服藥都未好轉，且都伴隨夜間盜汗等症狀。進一步檢查後竟雙雙確診淋巴癌，讓人相當意外。他提醒，若皮膚久癢不癒又同時出現夜汗、體重下降、發燒、淋巴結腫大等情況，務必提高警覺並及早就醫。

劉博仁表示，第一位患者連續三個月全身癢到難以入睡，皮膚反覆紅腫脫皮，看起來很像濕疹，但不論塗抹藥膏或服藥都毫無起色。更令人注意的是，她晚上常被汗濕醒，衣服整件濕透，原以為是更年期症狀，後來做檢查才發現是淋巴癌引起。

第二名患者同樣長期反覆起疹子、皮膚變紅，以濕疹治療多時卻完全無改善，病灶甚至擴大、持續惡化。直到做更完整檢查後，才確定病因也是淋巴癌。

劉博仁解釋，淋巴癌細胞在活動時會釋放IL-2、IL-6、TNF-α等發炎介質，這些物質會刺激神經，使患者感受到深層、難以緩解的癢感，夜間尤其明顯，且往往擦藥效果有限。癢的範圍可為局部或全身，具有「深、久、難治」的特徵。

另外，劉博仁也列出淋巴癌的六大常見警訊，提醒民眾不要忽略：

皮膚癢合併不明斑塊：反覆增厚、結節或脫皮，像濕疹卻治不好。

夜間盜汗：睡醒發現衣服濕透，是淋巴系統的重要警訊。

體重不明原因下降：半年內未刻意減重卻掉5%～10%。

淋巴結腫大：頸部、腋下、鼠蹊部出現無痛腫塊且久不消退。

不明發燒：體溫忽高忽低，像感冒卻不是感冒。

長期疲倦：非熬夜導致，而是莫名的虛弱感。

劉博仁強調，多數皮膚癢與濕疹、過敏相關，但若症狀久久不緩解，又同時伴隨夜汗、體重減輕、發燒或淋巴結腫大，就應及早接受更進一步檢查，避免延誤病情。

相關新聞

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

足底疣反覆復發 醫推無痛鹽水療法：連泡8周、近九成痊癒

經常去游泳池或健身房的民眾，是足底疣的高風險族群，許多人因為反覆接受液態氮冷凍治療，不但疼痛難忍，且過一段時間又復發，相當困擾。台大醫院皮膚部醫師烏惟新近日在臉書分享一項刊登於2025年《JAAD》的研究，提出「飽和鹽水浸泡法」作為足底疣的無痛居家療法。研究指出，患者每天浸泡鹽水30分鐘、連續8周後，有98.3%疣體消失，且88.2%完全康復，不僅不會痛，追蹤半年更無復發或留疤。不過醫師也提醒，此方法不適用於腳部有傷口的民眾，例如水泡性香港腳。

