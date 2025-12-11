人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同志配偶；衛福部長石崇良說，代理孕母因涉及第三人健康權、懷孕分娩風險、社會倫理等，仍脫鉤處理，將持續推動社會對話，凝聚共識。

行政院副院長鄭麗君指出，人工生殖法2006年施行以來，僅限異性婚姻夫妻適用，此規定對於未婚、離婚、喪偶以及同婚等女性群體，已無法平等保障其經營家庭生活的基本權利；修法是為尊重女性生育自主，同時落實兒童最佳利益保護、完善母子權益與家庭支持體系。

此次修法放寬人工生殖技術使用對象，包括設籍且長居我國的未婚女性，以及已完成結婚登記的女同性伴侶；另規範不孕夫妻、女同性配偶至少一方具有健康生殖細胞，未婚女性須具有健康卵子，受術者須能以自身子宮懷孕分娩，滿45歲高齡婦女應受檢查，確認適合懷孕。

修法並著重人工生殖子女最佳利益，草案規範，受術對象實施人工生殖前，須由中央主管機關指定的專業機構進行子女最佳利益評估，確認適合才能施術。

石崇良說明，為保障我國國人生育權，避免資源排擠，同時考量人工生殖子女最佳利益，因此規範受術者應在台灣永久居留；他說，修法也規範術前應做子女最佳利益評估，包括受術者產下子女後的養育環境、經濟條件、雙親健康狀況等。

修法也將血緣知悉權制度化，草案增訂人工生殖子女可查捐贈人的血型、國籍等非辨識資料。若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求，可依法查詢捐贈人的姓名及聯絡方法等；當人工生殖子女成年後，若取得其生殖細胞捐贈人的同意，可以得知該捐贈人同意提供的資料。

修法新增穩固親子關係制度，規範人工生殖受術對象完成受術後，不得撤銷親子關係，女同性配偶婚姻關係若遭撤銷或無效，親子關係仍在。石崇良說，過去簽署人工生殖受術同意書，事後可能透過民法撤銷親子關係，此次修法新增例外規定，要求不得撤銷。

此外，修法亦提升人工生殖機構醫療品質與管理，包括授權衛福部訂定機構許可的審查基準與管理規範，及另訂施行細則，以利滾動調整，也強化捐贈生殖細胞使用及銷毀規範，如禁止同時植入不同捐贈人生殖細胞形成的胚胎，另增加機構通報捐贈人資訊、人工生殖施術情形及性別分析等。

另加強知情同意程序與醫療風險告知，包括機構須事先告知捐贈人相關權益及醫療風險，取得其同意；機構告知受術對象事項，新增剩餘生殖細胞或胚胎的處置及中央主管機關指定事項，並於受術對象接受手術、侵入性治療或檢查前，告知醫療風險並簽署同意書。

商品推薦