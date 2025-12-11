快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聽新聞
0:00 / 0:00

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部長石崇良。圖／行政院提供
衛福部長石崇良。圖／行政院提供

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同志配偶；衛福部長石崇良說，代理孕母因涉及第三人健康權、懷孕分娩風險、社會倫理等，仍脫鉤處理，將持續推動社會對話，凝聚共識。

行政院副院長鄭麗君指出，人工生殖法2006年施行以來，僅限異性婚姻夫妻適用，此規定對於未婚、離婚、喪偶以及同婚等女性群體，已無法平等保障其經營家庭生活的基本權利；修法是為尊重女性生育自主，同時落實兒童最佳利益保護、完善母子權益與家庭支持體系。

此次修法放寬人工生殖技術使用對象，包括設籍且長居我國的未婚女性，以及已完成結婚登記的女同性伴侶；另規範不孕夫妻、女同性配偶至少一方具有健康生殖細胞，未婚女性須具有健康卵子，受術者須能以自身子宮懷孕分娩，滿45歲高齡婦女應受檢查，確認適合懷孕。

修法並著重人工生殖子女最佳利益，草案規範，受術對象實施人工生殖前，須由中央主管機關指定的專業機構進行子女最佳利益評估，確認適合才能施術。

石崇良說明，為保障我國國人生育權，避免資源排擠，同時考量人工生殖子女最佳利益，因此規範受術者應在台灣永久居留；他說，修法也規範術前應做子女最佳利益評估，包括受術者產下子女後的養育環境、經濟條件、雙親健康狀況等。

修法也將血緣知悉權制度化，草案增訂人工生殖子女可查捐贈人的血型、國籍等非辨識資料。若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求，可依法查詢捐贈人的姓名及聯絡方法等；當人工生殖子女成年後，若取得其生殖細胞捐贈人的同意，可以得知該捐贈人同意提供的資料。

修法新增穩固親子關係制度，規範人工生殖受術對象完成受術後，不得撤銷親子關係，女同性配偶婚姻關係若遭撤銷或無效，親子關係仍在。石崇良說，過去簽署人工生殖受術同意書，事後可能透過民法撤銷親子關係，此次修法新增例外規定，要求不得撤銷。

此外，修法亦提升人工生殖機構醫療品質與管理，包括授權衛福部訂定機構許可的審查基準與管理規範，及另訂施行細則，以利滾動調整，也強化捐贈生殖細胞使用及銷毀規範，如禁止同時植入不同捐贈人生殖細胞形成的胚胎，另增加機構通報捐贈人資訊、人工生殖施術情形及性別分析等。

另加強知情同意程序與醫療風險告知，包括機構須事先告知捐贈人相關權益及醫療風險，取得其同意；機構告知受術對象事項，新增剩餘生殖細胞或胚胎的處置及中央主管機關指定事項，並於受術對象接受手術、侵入性治療或檢查前，告知醫療風險並簽署同意書。

親子關係 修法 子女

延伸閱讀

衛福部將成立兒家署 涵蓋健康等4範疇顧好小孩

衛福部組改 長照、社發將整併為高齡專責單位

國健署轉型 推動慢性病防治與社會處方

眼科醫禁做腹部整形！石崇良拋醫美手術「指定專科」 將公布診所資格

相關新聞

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

政院版人工生殖法未納代理孕母 衛福部：尚須凝聚共識、無推動時間表

行政院會今天通過衛福部所提「人工生殖法」草案，確定草案與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性、女同志伴侶使用人工生殖技術，並強化...

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

肯定政院推人工生殖修法 范雲：兼顧兒童最佳利益及女性生育權

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，放寬滿18歲單身女性及女同志配偶使用人工生殖技術。民進黨立委范雲肯定行政院提出修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。