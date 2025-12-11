政院版人工生殖法未納代理孕母 衛福部：尚須凝聚共識、無推動時間表

行政院會今天通過衛福部所提「人工生殖法」草案，確定草案與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性、女同志伴侶使用人工生殖技術，並強化人工生殖子女知情權。衛福部曾承諾研擬另訂「代理孕母專法」，衛福部國健署今天表示，已委託研究持續搜集國外代理孕母法規，至於代孕需求者權益要以何種方式保障，「尚須凝聚更多共識，目前並無時間表。」

國健署婦幼健康組組長林宇旋表示，人工生殖法草案今天上午由行政院院會通過，確認版本與去年預告時不同，代理孕母相關規定「脫鉤處理」，已委託法律事務所，持續搜集各國代理孕母法律規範與實際作法，各國代理孕母法規均持續精進，盼先了解國外先例，但委託研究與立法程序無涉，國健署將循程序尋求共識，從倫理、母嬰安全等角度綜合考量代理孕母議題。

國健署指出，為了回應民意代表、民間團體持續反映，盼修法擴大人工生殖使用對象，同時考量確保婦女生育健康及人工生殖子女利益，衛福部自109年起，廣邀兒童權益、性別平等、法律及醫學等領域專家及權責機關，召開30餘次會議及2場公聽會，並於113年7月完成草案預告，在蒐集各界意見後，進全面檢討兒童權益、醫療品質、社會需求等面向，確認代理孕母脫鉤處理方向。

林宇旋表示，草案內容擴大人工生殖施作對象，已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性合法使用人工生殖技術，以符合聯合國消除對婦女一切形式歧視公約第12條規定；另為降低婦女高齡生育的健康風險，增訂人工生殖機構先檢查及評估已滿45歲的高齡婦女，確認她們適合懷孕生產以後，方提供她們人工生殖技術的醫療服務。

草案另增加人工生殖子女「血緣知悉權」規範。林宇旋說，據草案內容，民眾在使用非自身精卵人工生殖前，可先了解捐贈者膚色、國籍、血型，目的是希望所生下子女與雙親外觀接近，「長得比較像、是一家人」，若人工生殖子女成人後想了解捐贈者身分，經雙方同意可提供資料，有重大醫療需求，如遺傳疾病、器官移植等，也可依法查詢捐贈人姓名及電話。

國健署強調，全球立法讓女同性伴侶及未婚女性使用人工生殖技術服務的國家數，從2022年33個增至2025年41個，考量國際趨勢及國內婚育樣態改變，及生殖醫學進步，我國修正人工生殖法，以支持有生養子女意願的民眾，並加強人工生殖子女的權益保障機制。

