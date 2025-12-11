快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

中醫大新竹附醫七周年院慶 以 AI 助攻重症照護

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中醫大新竹附醫七周年院慶，宣布啟用「戰情室智慧ICU」，以AI助攻重症照護，AI與物聯網科技，全面提升重症照護精準，效率與安全。業者／提供
中醫大新竹附醫七周年院慶，宣布啟用「戰情室智慧ICU」，以AI助攻重症照護，AI與物聯網科技，全面提升重症照護精準，效率與安全。業者／提供

中醫大新竹附醫11日舉辦七周年院慶，主題為「智慧醫療，病人優先」。院長陳自諒宣布啟用「戰情室智慧ICU」，以AI助攻重症照護，AI與物聯網科技，全面提升重症照護精準，效率與安全。院方特別頒發「公益楷模獎」，感謝奕力科技股份有限公司和崇志建設股份有限公司善盡社會責任，熱心公益，嘉惠病患，傳遞溫暖。

新竹縣長楊文科率領縣府團隊，中醫大新竹附醫院長陳自諒，前縣長邱鏡淳、健保署北區業務組長張温温及議員，鄉鎮市長，醫界、學界、企業界、法界等貴賓共同出席，一起切蛋糕慶生。蔡長海董事長期勉新竹附醫，以病人為尊，以員工為重，以醫院為榮，邁向卓越優秀的國際一流醫學中心。

楊文科肯定中醫大新竹附醫，七年來守護在地鄉親健康，持續推動智慧醫療，精準醫療，對醫護同仁獻上最高的敬意，也敬佩中醫大新竹附醫暨醫療體系董事蔡長海和院長陳自諒對醫院「以病人為尊、以員工為重，以醫院為榮」的期許，努力達成。也恭喜院長陳自諒榮獲亞洲內視鏡外科醫學會終身成就獎。

陳自諒表示，中國醫藥大學新竹附設醫院加護病房正式導入體系開發的HiThings Tele-ICU智慧戰情系統，打造「戰情室智慧加護病房」，以AI與物聯網科技，全面提升重症照護效率與安全。讓醫療團隊縱觀全局、即時掌握病房動態。系統設有三大主介面，可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分布狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞是風險，達到個人化精準醫療。

陳自諒說，去年六周年院慶，期許每年突破300台達文西手術，今年已經交出成績單，接近400台的達文西手術。院方七年來陸續成立熱治療中心、戰情室智慧ICU、高壓氧中心、達文西手術觀摩中心、健康醫學中心、癌症中心、細胞治療中心、心血管中心、疝氣中心、腦中風中心、兒童發展聯合評估中心、醫學減重中心、智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心、AI微創脊椎精準、健康暨免疫診斷檢驗中心、婦幼中心、生殖醫學中心、醫學美容中心等18個中心，同時還是全國第一家設立智能取物的醫院。

中醫大新竹附醫七周年院慶，院方致贈感謝狀感謝議員張珈源連續六年捐贈聖誕樹，增添年節氣氛。同時頒發優良醫師，護理師，專師，醫技，行政同仁，志工和績優單位以及人氣員工，感謝他們的貢獻，同時也激勵所有同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。啟德機械起重工程董事長胡漢龑也加碼致贈獎金給每一位受獎者。

中醫大新竹附醫11日以「智慧醫療，病人優先」主題歡慶七周年院慶。業者／提供
中醫大新竹附醫11日以「智慧醫療，病人優先」主題歡慶七周年院慶。業者／提供

中醫 董事長

延伸閱讀

斥資9.5億完成一期智慧校園 竹縣湖口高中新校區今天落成

校安問題請辭？竹縣教育局長楊郡慈15日卸任 本人親回：要多陪伴家人

9.75億新埔鎮褒忠路拓寬工程決標 楊文科十大交通建設再跨里程碑

閩客語文學獎竹縣大放異彩 關西高中學生包辦全國前三名

相關新聞

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

政院版人工生殖法未納代理孕母 衛福部：尚須凝聚共識、無推動時間表

行政院會今天通過衛福部所提「人工生殖法」草案，確定草案與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性、女同志伴侶使用人工生殖技術，並強化...

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。