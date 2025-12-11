中醫大新竹附醫七周年院慶 以 AI 助攻重症照護

中醫大新竹附醫11日舉辦七周年院慶，主題為「智慧醫療，病人優先」。院長陳自諒宣布啟用「戰情室智慧ICU」，以AI助攻重症照護，AI與物聯網科技，全面提升重症照護精準，效率與安全。院方特別頒發「公益楷模獎」，感謝奕力科技股份有限公司和崇志建設股份有限公司善盡社會責任，熱心公益，嘉惠病患，傳遞溫暖。

新竹縣長楊文科率領縣府團隊，中醫大新竹附醫院長陳自諒，前縣長邱鏡淳、健保署北區業務組長張温温及議員，鄉鎮市長，醫界、學界、企業界、法界等貴賓共同出席，一起切蛋糕慶生。蔡長海董事長期勉新竹附醫，以病人為尊，以員工為重，以醫院為榮，邁向卓越優秀的國際一流醫學中心。

楊文科肯定中醫大新竹附醫，七年來守護在地鄉親健康，持續推動智慧醫療，精準醫療，對醫護同仁獻上最高的敬意，也敬佩中醫大新竹附醫暨醫療體系董事蔡長海和院長陳自諒對醫院「以病人為尊、以員工為重，以醫院為榮」的期許，努力達成。也恭喜院長陳自諒榮獲亞洲內視鏡外科醫學會終身成就獎。

陳自諒表示，中國醫藥大學新竹附設醫院加護病房正式導入體系開發的HiThings Tele-ICU智慧戰情系統，打造「戰情室智慧加護病房」，以AI與物聯網科技，全面提升重症照護效率與安全。讓醫療團隊縱觀全局、即時掌握病房動態。系統設有三大主介面，可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分布狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞是風險，達到個人化精準醫療。

陳自諒說，去年六周年院慶，期許每年突破300台達文西手術，今年已經交出成績單，接近400台的達文西手術。院方七年來陸續成立熱治療中心、戰情室智慧ICU、高壓氧中心、達文西手術觀摩中心、健康醫學中心、癌症中心、細胞治療中心、心血管中心、疝氣中心、腦中風中心、兒童發展聯合評估中心、醫學減重中心、智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心、AI微創脊椎精準、健康暨免疫診斷檢驗中心、婦幼中心、生殖醫學中心、醫學美容中心等18個中心，同時還是全國第一家設立智能取物的醫院。

中醫大新竹附醫七周年院慶，院方致贈感謝狀感謝議員張珈源連續六年捐贈聖誕樹，增添年節氣氛。同時頒發優良醫師，護理師，專師，醫技，行政同仁，志工和績優單位以及人氣員工，感謝他們的貢獻，同時也激勵所有同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。啟德機械起重工程董事長胡漢龑也加碼致贈獎金給每一位受獎者。 中醫大新竹附醫11日以「智慧醫療，病人優先」主題歡慶七周年院慶。業者／提供

商品推薦