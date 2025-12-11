產婦一進診間就落淚 台大名醫曝：產後憂鬱最常見的壓力源是婆婆
國健署自今年5月起擴大產後健康檢查服務，要求產婦於產後2週、8週內各回診一次，並新增多項評估內容，盼能更完善掌握產後身心狀況。然而有婦產科醫師透露，新制實施後醫院負荷大增，孕婦也覺得流程繁複，不少人在第二次回診時就不想回來了。
台大婦產科名醫師施景中昨（10）日在臉書發文指出，新制度雖然立意良善，但給付點數僅500多點，卻必須完成大量檢查項目，需要醫院跨部門配合建置，讓許多醫院「苦不堪言」。至於產婦方面，他透露不少人認為過去只需回診一次，如今卻得跑兩趟，又常得在門診大排長龍等待，因此對政策感到不耐。
但施景中坦言，透過新制確實能抓到不少產後憂鬱的婦女案例，而造成產後情緒低落的最常見原因之一，就是婆婆對教養方式的過度干預。他呼籲家中長輩應體諒新手媽媽的壓力與疲憊，「請不要再強加自己的觀念，也不要干擾年輕人教養小孩的方式。」
他分享最近遇到一名產婦，一走進門診後沒有任何理由，便不停落淚，只能不斷說自己「生完後一直很憂鬱」。最終醫師協助她轉介身心科評估與處置。該名產婦也哽咽表示：「我今天最開心的事情，就是看到醫師您了。」
施景中表示自身工作壓力沉重，光是當天住院名單就多達18人，連假晚間從台中回診間後，又加班接生了數名新生兒。但他表示，能讓情緒低落的產婦因為看診感到開心，是他最珍惜的回饋，表示自己「會努力下去。」
