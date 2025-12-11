屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2桶廚餘與2桶動物性廢渣，屏東縣府今公布裁處結果，業者違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，與違反飼料管理法再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。
動物防疫所表示，稽查當天開立全場豬隻禁止移動管制書，並採樣豬隻及廚餘，送驗初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播，同時，豬場內進行廚餘與動物性廢渣去化工作，並啟動畜牧場與周邊道路清消，全面提升生物安全措施，以維護養豬產業安全。
這是屏東縣查獲第二起養豬場違反規定用廚餘養豬，屏東縣非洲豬瘟災害應變中心再次呼籲，為防範非洲豬瘟疫情至今仍不得使用廚餘餵飼豬隻，後續仍持續維持高強度稽查工作，請養豬場切勿違規心存僥倖，絕對嚴懲到底。
