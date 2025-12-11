快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府聯合稽查小組發現長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，與違反飼料管理法再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府聯合稽查小組發現長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，與違反飼料管理法再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。圖／屏東縣政府提供

防範非洲豬瘟屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2桶廚餘與2桶動物性廢渣，屏東縣府今公布裁處結果，業者違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，與違反飼料管理法再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。

動物防疫所表示，稽查當天開立全場豬隻禁止移動管制書，並採樣豬隻及廚餘，送驗初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播，同時，豬場內進行廚餘與動物性廢渣去化工作，並啟動畜牧場與周邊道路清消，全面提升生物安全措施，以維護養豬產業安全。

這是屏東縣查獲第二起養豬場違反規定用廚餘養豬，屏東縣非洲豬瘟災害應變中心再次呼籲，為防範非洲豬瘟疫情至今仍不得使用廚餘餵飼豬隻，後續仍持續維持高強度稽查工作，請養豬場切勿違規心存僥倖，絕對嚴懲到底。

屏東縣府聯合稽查小組發現長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，與違反飼料管理法再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府聯合稽查小組發現長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，與違反飼料管理法再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府聯合稽查小組發現長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，與違反飼料管理法再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府聯合稽查小組發現長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，違反動物傳染病防治條例重罰60萬元，與違反飼料管理法再處20萬元罰鍰，合計裁罰80萬元。圖／屏東縣政府提供

非洲豬瘟 屏東縣 廚餘

延伸閱讀

彰化學校午餐廚餘回收亂象橫生 教師憂湯汁流入排水溝成「臭學校」

校園廚餘送清潔隊竟要老師押車 學校怨災難「下午課沒辦法上」

豬農提前拒收廚餘衝擊學校、餐廳 桃園啟動緊急機制

不給豬吃了！北市家戶丟廚餘不用再分類

相關新聞

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

政院版人工生殖法未納代理孕母 衛福部：尚須凝聚共識、無推動時間表

行政院會今天通過衛福部所提「人工生殖法」草案，確定草案與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性、女同志伴侶使用人工生殖技術，並強化...

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。