快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。示意圖／ingimage
許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。示意圖／ingimage

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

王孟祺表示，原本高度近視者（度數超過500度）即使接受過雷射手術，隨著年齡增加，水晶體仍會因蛋白質變性而逐漸硬化、變黃，形成核質白內障。當水晶體核心密度提高、折射率上升時，光線進入眼睛後聚焦會變得更強，近視度數因而重新增加，甚至超越手術前的原始度數。

他比喻，光線通過不同密度的介質折射角度會不同，就像水與糖漿相比，糖漿更容易讓光線偏折；而當水晶體變得更「濃稠」、密度變高時，就會造成近視快速加深。從患者今年1月與12月的眼睛檢查影像也能看到，水晶體中央的黃色區域擴大、顏色加深，正是核質硬化進展的表現。

除了度數不斷惡化外，核質白內障還會出現其他症狀：

色覺改變

視野像蒙上一層黃色濾鏡，看藍色、紫色時會覺得偏暗、不鮮明。

夜間眩光

尤其在開車時，遠光燈與車燈容易出現光暈、星芒。

單眼複視

即使閉上另一眼，影像邊緣仍會出現重影。

王孟祺提醒，雷射手術只能減少角膜的屈光度，無法改變眼球本身的體質。高度近視者依舊是白內障、青光眼、黃斑部病變與視網膜剝離的高風險族群，因此定期檢查非常重要。如果因核質白內障導致雙眼視差過大、無法透過配鏡矯正，甚至影響工作與生活，就需要透過白內障手術處理。

手術 近視 白內障 患者 眼睛

延伸閱讀

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

麥當勞非窮人吃的？大麥克漲不停 美國低收入族群被「擠出」速食市場

卡式爐有使用年限？專家示警「小心爆炸」 見3情況立刻停用

26年前扮飲料推銷員殺同學妻 犯嫌吐動機：想讓他知道獨自育兒辛苦

相關新聞

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

足底疣反覆復發 醫推無痛鹽水療法：連泡8周、近九成痊癒

經常去游泳池或健身房的民眾，是足底疣的高風險族群，許多人因為反覆接受液態氮冷凍治療，不但疼痛難忍，且過一段時間又復發，相當困擾。台大醫院皮膚部醫師烏惟新近日在臉書分享一項刊登於2025年《JAAD》的研究，提出「飽和鹽水浸泡法」作為足底疣的無痛居家療法。研究指出，患者每天浸泡鹽水30分鐘、連續8周後，有98.3%疣體消失，且88.2%完全康復，不僅不會痛，追蹤半年更無復發或留疤。不過醫師也提醒，此方法不適用於腳部有傷口的民眾，例如水泡性香港腳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。