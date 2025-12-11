節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

綠葉蔬菜

黃士維表示，葉菜類隔夜的最大風險不是變味，而是「亞硝酸鹽累積」。菠菜、青江菜等本來就含有較多硝酸鹽，經過烹煮後又放置太久，細菌會加速將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，即使放在冰箱也無法避免化學變化，長期食用恐增加健康負擔。

海鮮

海鮮類雖然風味佳，但保存風險也最高。醫師說明，海鮮的蛋白質分解速度特別快，即使冷藏仍會逐漸產生組織胺；加上海鮮表面細菌種類多、繁殖快，低溫只能延緩變質，不能完全阻止，因此不建議隔夜食用。

半熟蛋／溏心蛋

如果是全熟蛋，適當冷藏通常安全性較高；但溏心蛋、半熟荷包蛋等蛋黃未凝固的品項，保存風險明顯增加。黃士維提醒，這類蛋品適合當餐吃完，若隔夜存放反而讓細菌滋長，腸胃敏感者更要避免。

菇類料理

菇類外觀不易判斷好壞，但實際上烹煮後的菇類蛋白質含量高、變質速度也快。放置過久會累積細菌代謝物，雖然不一定立即引發急性中毒，但仍可能造成腸胃不適，尤其對消化功能本就較弱的人影響更大。

銀耳湯、木耳類

許多人以為甜湯耐放，一次煮一大鍋慢慢吃，但銀耳、木耳泡發與加熱後會釋放大量多醣體，正好提供細菌繁殖的良好環境。若保存不當，甚至可能出現罕見但致命的「米酵菌酸」，一旦中毒後果嚴重，不可輕忽。

黃士維提醒，冰箱不是萬能保險箱，只靠低溫並不能讓所有食物安全到隔天。比起節省食材花費，更重要的是確保吃進肚子的食物足夠新鮮，不讓健康付出不必要的代價。

