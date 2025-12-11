獨／衛福部社保司長懸缺一年 今起由她代理、具健康政策及法律雙背景

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社保司長一職由副司長陳真慧代理滿1年，據傳近期由衛福部參事、國會聯絡組前組長張鈺旋接任，她證實此事。本報資料照片。
衛福部社保司長一職由副司長陳真慧代理滿1年，據傳近期由衛福部參事、國會聯絡組前組長張鈺旋接任，她證實此事。本報資料照片。

衛福部社保司司長一職懸缺近一年，據傳近期由衛福部參事、國會聯絡組前組長張鈺旋負責代理。張鈺旋今親自證實此事，低調表示「請多指教」。 原代理司長陳真慧指出，依行政院人事總處規定，代理首長時間以一年為限，她於今日卸下代理職務，由張鈺旋擔任代理司長。

衛福部由行政院衛生署組改升格後，設置社保司，主要負責由衛福部掌理之各種社會保險主管機關事務，包括國民年金制度、全民健康保險及其他社會保險制度等，並督導國民年金保險及全民健康保險之業務執行與監理、爭議審議事項等任務之執行。包括近期衛福部長石崇良提出健保「補充保費」改革等業務，都是由社保司主責。

衛福部社保司前司長劉玉娟去年底因在健保署北區業務組長任內霸凌案，遭調離主管職位，現為衛福部主任秘書，社保司長一職由副司長陳真慧代理。

由於衛福部正進行第二次大規模組改，將設兒少及家庭署，並整併部內相關單位，張鈺旋則先暫代懸缺長達一年的社保司長職位。陳真慧說，張鈺旋代理司長職位從今天生效，張熟稔健保等保險政策，曾於健保署任職很長一段時間，其在健保署企劃組長任內，她擔任副組長，「是我的老長官」，2人工作默契及合作關係良好。

張鈺旋專長橫跨政治學、健康政策及法律，為台灣大學法律系學士畢業，擁有台灣大學健康政策與管理研究所及政治學系雙碩士學位，並取得台灣師範大學政治學博士，曾任台北護理及健康大學兼任助理教授，及衛福部健保署企劃組組長。後續她曾擔任衛福部國會聯絡組組長，近期則調任衛福部全民健保爭議審議委員會擔任主委。

衛福部 健保署 國民年金保險

相關新聞

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

政院版人工生殖法未納代理孕母 衛福部：尚須凝聚共識、無推動時間表

行政院會今天通過衛福部所提「人工生殖法」草案，確定草案與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性、女同志伴侶使用人工生殖技術，並強化...

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

肯定政院推人工生殖修法 范雲：兼顧兒童最佳利益及女性生育權

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，放寬滿18歲單身女性及女同志配偶使用人工生殖技術。民進黨立委范雲肯定行政院提出修...

