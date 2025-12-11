獨／衛福部社保司長懸缺一年 今起由她代理、具健康政策及法律雙背景

衛福部社保司司長一職懸缺近一年，據傳近期由衛福部參事、國會聯絡組前組長張鈺旋負責代理。張鈺旋今親自證實此事，低調表示「請多指教」。 原代理司長陳真慧指出，依行政院人事總處規定，代理首長時間以一年為限，她於今日卸下代理職務，由張鈺旋擔任代理司長。

衛福部由行政院衛生署組改升格後，設置社保司，主要負責由衛福部掌理之各種社會保險主管機關事務，包括國民年金制度、全民健康保險及其他社會保險制度等，並督導國民年金保險及全民健康保險之業務執行與監理、爭議審議事項等任務之執行。包括近期衛福部長石崇良提出健保「補充保費」改革等業務，都是由社保司主責。

衛福部社保司前司長劉玉娟去年底因在健保署北區業務組長任內霸凌案，遭調離主管職位，現為衛福部主任秘書，社保司長一職由副司長陳真慧代理。

由於衛福部正進行第二次大規模組改，將設兒少及家庭署，並整併部內相關單位，張鈺旋則先暫代懸缺長達一年的社保司長職位。陳真慧說，張鈺旋代理司長職位從今天生效，張熟稔健保等保險政策，曾於健保署任職很長一段時間，其在健保署企劃組長任內，她擔任副組長，「是我的老長官」，2人工作默契及合作關係良好。

張鈺旋專長橫跨政治學、健康政策及法律，為台灣大學法律系學士畢業，擁有台灣大學健康政策與管理研究所及政治學系雙碩士學位，並取得台灣師範大學政治學博士，曾任台北護理及健康大學兼任助理教授，及衛福部健保署企劃組組長。後續她曾擔任衛福部國會聯絡組組長，近期則調任衛福部全民健保爭議審議委員會擔任主委。

