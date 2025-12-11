林心如在台引領「與時光逆行」風潮　民調出爐：鳳凰電波穩居電波王者

鳳凰電波穩居台灣民眾心中電波首選

儘管電波與能量醫美持續推陳出新，最新媒體市調顯示，美國原廠的鳳凰電波依然穩居台灣民眾心中的緊膚療程首選。調查顯示，高達 87% 的受訪者知道鳳凰電波，在曾接受電/音波療程的求美者中，更有 83.4% 曾做過鳳凰電波，顯示其在市場中的接受度、信任度與施作量均保持領先。多數民眾認為，鳳凰電波施作後立即可見緊緻效果，且不需恢復期，療效通常能維持一年，是兼具便利性、安全性與效果的長期抗老選擇。

圖／圖擷取自instagram帳號loveruby_offical

林心如曬嫩照再掀討論 「與時光逆行」成全民逆齡口號

擔任鳳凰電波大使的林心如，近日在社群上分享國中時期照片，清新外貌與現今模樣相差無幾，再度引發逆齡話題。她也分享保持青春的心態：「我們要與時光逆行，必須與時光逆行。」來勉勵大家，意外成為網友熱議的逆齡金句。隨著貼文快速累積討論，鳳凰電波相關話題躍上社群熱度榜，成為許多民眾關注的保養關鍵字。

圖／台灣索塔 提供

全球500 萬使用人次、醫師與民眾雙向肯定

鳳凰電波全球已累積超過五百萬有效臨床見證。其採用單極電波並搭載 3D 立體容積式加熱與 AccuREP® 智慧能量優化技術，使能量能穩定且均勻地深入不同層次，達到自然、全面的緊膚效果。醫師指出，在臉部鬆弛、嘴邊肉、眼周細紋等困擾中，鳳凰電波因能深入真皮層並精準加熱膠原蛋白，是許多非侵入式療程較難取代的角色。

其中專為眼周設計的「碧眼探頭」，更是唯一通過美國 FDA 與台灣衛福部雙重認證、能改善上下眼皮鬆弛與細紋的非侵入式療程，使其在眼周緊膚治療中更具指標性。

圖／台灣索塔 提供

醫師：一年做一次，是最有效率的「青春儲值」

「許哲豪皮膚科診所」院長許哲豪表示，鳳凰電波透過深層熱能幫助刺激膠原蛋白重組，施作後立即能見緊實感，約一至兩個月後效果達到高峰，維持時間通常可達一年。他認為，若能搭配規律作息、保濕與防曬，一年一次即能達到良好保養效果，是許多患者用來「儲存青春」的固定療程。

許院長指出，鳳凰電波歷經二十多年技術演進，擁有超過80篇國際醫學文獻與70項以上專利，並累積大量實際案例，無論安全性或效果表現都相當穩定。他將其比喻為「電波界的台積電」或「醫美界的 iPhone」，代表其技術成熟度與市場地位。

圖／許哲豪皮膚科診所 提供

專家呼籲：只有認證診所才有真鳳凰 遠離假機器與低價陷阱

隨著鳳凰電波需求攀升，警方近來破獲非法混裝機台、回沖探頭及無資格操作案例，潛在風險極高。許院長也提醒，電波治療屬醫療行為，必須由通過原廠訓練、具合法執照的醫師執行，並使用原廠認證的機台與全新探頭。

民眾可透過鳳凰電波官網查詢認證診所，並在療程前掃描探頭外盒的原廠 QR Code，透過官方 LINE 查驗真偽，確認探頭為首次使用，避免因假貨或回沖造成療效不佳甚至危害皮膚。

圖／台灣索塔 提供

從熱度到數據，鳳凰電波穩坐寶座 並非偶然

從最新市調、林心如掀起的逆齡話題，到醫師端的臨床認可與全球五百萬案例的安全實證，鳳凰電波在安全性、療效與信任度上持續領先。其長期穩定的表現，讓「鳳凰電波＝台灣人心中的電波第一品牌」的地位更加穩固。

