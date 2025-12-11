快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

政院通過衛福部組織法修正草案 新設國家醫療科技評估中心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院會11日通過「衛生福利部組織調整暨組織法修正案」，將將立「兒少及家庭支持署」守護兒少健康成長。示意圖／AI生成
行政院會11日通過「衛生福利部組織調整暨組織法修正案」，將將立「兒少及家庭支持署」守護兒少健康成長。示意圖／AI生成

為因應社會變遷與家庭結構轉變，行政院會11日通過「衛生福利部組織調整暨組織法修正案」，將將立「兒少及家庭支持署」守護兒少健康成長，同時整併長照、社會發展業務，此外也將增設「國家醫療科技評估中心」行政法人，促進新藥、新醫療科技的決策效率與執行能力。

根據衛福部組織調整草案內容指出，成立「兒少及家庭支持署」專責機關是一大重點，整合兒少健康與福利業務，涵蓋預防保健、早期療育，到托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系，並強化家庭支持功能與韌性。

另隨著超高齡社會來臨，為了精進照顧服務，設立「長期照顧及社會發展署」，並整合長者、身心障礙者的權益及福利，優化不同失能需求的服務，並與醫療接軌，提升民眾的便利性。同時促進婦女發展與權益，進而提升整體社會韌性與永續發展的能力。

此外，增設「國家醫療科技評估中心」行政法人，因應未來新興科技、新藥之精準給付收載需求大增，須提升醫療科技評估執行單位之量能、品質及人才培育，醫療科技業務評估可透過低度公權力行使執行，強化經營責任及成本效益，並且將成立行政法人可彈性招聘各領域人才，提升醫療科技評估專業性。

另新設國家中醫藥研究所轉成「國家中醫研究院」行政法人，主要是國家中醫藥研究行為行政機構，人員薪資編列無法與高科技人員或研究法人的薪資相比，攬才困難，再加上中醫藥研究所涉公權力行使程度低，可改制為行政法人，並加強中醫藥產業合作，提升用人彈性。

衛福部長石崇良說明，國家醫療科技評估中心在國際上也是許多國家都有設置，例如英國、加拿大、法國、澳洲等，他們存在的目的就是在新藥或新興醫療科技出現時，去做相關的經濟評估，尤其是在有全民健保的國家之中，更是可以協助健保做更客觀、有科學證據的評估，決定是否要納入健保給付。因此在財務上也能把關，而不是廠商喊價就算。以英國為例，英國的評估會算出合理價格，像是要達到成本效益，價格可能要降到多少，這也能協助健保談價。

針對此次新增的兩個行政法人單位，衛福部說明，「國家醫療科技評估中心」最終還是希望藉由財務與人事彈性，吸引專業人才，促進新藥、新醫療科技產品的決策效率與執行能力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；而國家中醫研究院，則是藉由財務與人事彈性，招攬資深醫師及高科技研究人才，發展中醫藥實證醫學與產學合作。

政府期望為國人提供從出生至終老的全方位健康福祉保障，實現「健康台灣」的願景，呼籲全國各界共同支持。

中醫 健保給付

延伸閱讀

稱卓揆「另有要公」缺席院會 政院證實喉嚨沙啞不宜說話

大選年前撒利多 政院拍板農退儲金政府、農民負擔改6比4

政院明拍板人工生殖修法草案 代理孕母確定脫鉤處理

英國指2家陸企網攻並制裁 陸駐英使館：與美國狼狽為奸蓄意誣衊

相關新聞

屏東縣再查獲養豬場餵廚餘！裁罰80萬元 即刻封鎖場內豬隻

防範非洲豬瘟，屏東縣府聯合稽查小組上月26日稽查時發現，長治鄉林姓養豬戶違規用廚餘養豬，該場共飼養215頭豬，現場發現2...

人工生殖修法未納代理孕母 石崇良：促社會對話凝聚共識

行政院會今天通過「人工生殖法」修正草案，將適用範圍由現行僅限「不孕異性夫妻」，擴大納入年滿18歲單身女性與合法登記的女同...

政院版人工生殖法未納代理孕母 衛福部：尚須凝聚共識、無推動時間表

行政院會今天通過衛福部所提「人工生殖法」草案，確定草案與代理孕母脫鉤，僅開放單身女性、女同志伴侶使用人工生殖技術，並強化...

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」...

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

節省當心變傷身！醫揭「5種最危險隔夜菜」 銀耳湯恐致命

不少人吃不完的飯菜都習慣直接放進冰箱，隔天再加熱處理，但醫師提醒，並不是所有食物都適合隔夜保存，有些隔夜菜不只細菌量激增，還可能生成危險毒素，吃下肚可能比想像中更傷身。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維就在臉書點名「5種最不建議隔夜吃的食物」，其中甚至包含會造成致命危害的品項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。