「母子變母女」一路走了10年！性別確認手術 母喊：希望她快樂…當多了女兒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
泌尿外科主刀醫師陳柏諺（左一）、美容中心副主任蔡岳儒（左二）在記者會上說明如何協助患者進行性別確認手術。記者徐白櫻／攝影
泌尿外科主刀醫師陳柏諺（左一）、美容中心副主任蔡岳儒（左二）在記者會上說明如何協助患者進行性別確認手術。記者徐白櫻／攝影

全台約有10萬跨性別人口，絕多數人遠赴海外泰國等地進行性別確認手術。高雄長庚醫院今天發表亞洲首例達文西單孔腹膜性別確認手術病例，28歲Y小姐的母親分享她如何從壓抑兒子性向到協助「他」變成「她」的心路歷程，「我希望她快樂，我就當自己多一個女兒」。

高雄長庚醫院組跨性別醫療團隊，已成功幫5人完成性別轉換手術。團隊指出，5例之中涵蓋第一例「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」，它是結合整形外科隱痕美學，在病患的肚臍開一個微小切口，同步與會陰操作配合完成重建。以腹膜作為重建組織，具備天然潤滑性與良好延展性。

泌尿外科主刀醫師陳柏諺指出，腹膜陰道成形術無需截取腸段，可避免腸道滲漏、穿孔及術後異味等已知併發症，術後隔天可下床，約一周出院，恢復快且接近自然構造。整形外科醫師蔡岳儒負責外陰部再造，運用龜頭與包皮組織精細打造陰蒂、小陰唇，再以陰囊組織塑形大陰唇，同時調整男性尿道，使其符合女性解剖構造。

Y小姐說，從小知道自己是女孩，求學階段看見泰國跨性別女性歌舞秀及閱讀日本女模傳記才知道可以手術，在跟家人抗爭後，10年前開始接受賀爾蒙治療及喉結等手術，今年終於動了性別轉換術，自己已有穩定交往男友，能在國內就動手術很重要，後續就醫更方便。

「若愛她，就要去了解與支持。」Y小姐的母親說，她起初很難接受自己的小孩跟別人的小孩不一樣，家裡衝突非常多，國中時期小孩在廁所痛苦嘶吼、為留長髮離家出走，半夜出門找小孩的煎熬很難忘記；當女兒告訴她說即使只有一個月、一天可活也願意動手術，身為一個母親，她決定支持小孩，看小孩快樂。

外界好奇需要準備多少錢才能變性？Y小姐說，她幸運獲得家人支持，但相較國外可能會有保險給付，台灣健保沒有支持，所以有人開玩笑，跨性別者一生下來就要負債100萬元，這是一筆不小負擔，希望政府看見這個需求。

長庚跨性別醫療團隊由泌尿外科、整形外科、精神科、內分泌科與婦產科共同組成，涵蓋心理評估、荷爾蒙治療、手術重建與長期追蹤。手術前必須先進行心理評估，確定病患至少有1年以上時間維持另一個性別外觀的生活，而且不會後悔才會動手術。

