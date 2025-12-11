快訊

1212中午12點預約報名！雪霸榛山減碳登山趣「專業團」限額30名

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
在榛山登頂時的喜悅，圖為2021年元旦。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園於民國115年元旦將舉辦觀霧「榛山減碳登山趣」免費活動，帶領大家來一趟兼具健行與深度體驗的遊程，活動限額30人，明天12月12日中午12點開放網路預約報名，完成全程健行並落實低碳遊程者，還可獲限量紀念品，雪霸管理處歡迎有興趣的朋友把握時機報名，以登高健行開啟嶄新的一年，為自己帶來的希望與滿滿元氣。

雪霸國家公園管理處表示，雪霸國家公園觀霧山椒魚生態中心每年國定假日都會推出具季節特色的活動，讓遊客體驗觀霧遊憩區四時之美，元旦榛山登山活動已連辦12年，115年一樣不缺席。榛山海拔2489公尺，山頂視野開闊，可眺望整個雪霸國家公園園區及壯觀的雪山山脈聖稜線。

雪管處表示，榛山步道是觀霧遊憩區內最具挑戰性的登山路線，同時適合賞景及自然觀察，沿線生態資源豐富。這次活動從觀霧山椒魚生態中心出發，全程來回約10公里，由國家公園專業解說員隨行帶領，走進大鹿林道西線，探訪台灣杜鵑的綠色隧道，登上鋪滿鬆軟落葉的榛山稜線，在步道最高點飽覽雪山、北稜角延續品田山一直綿延到大小霸等名山百岳，欣賞壯闊的聖稜線與中海拔森林景致。

雪管處指出，這次活動融入「無痕山林」理念，鼓勵參加者用最友善環境的方式參與，例如共乘、搭乘大眾運輸、輕食及自備飲水與環保餐具等，藉此降低旅遊碳足跡，為淨零減碳盡一分心力。此外，因觀霧地區位於海拔2000公尺山區，秋冬季節氣溫偏低且天氣變化快速，請參加民眾備妥登山裝備及禦寒衣物，以洋蔥式穿著因應，並攜帶雨具以備不時之需。

活動免費參加，完成全程健行並落實低碳遊程者，將獲限量活動紀念品1份，報名從12月12日中午12時起在「雪霸國家公園」臉書粉絲團開放（請記得按讚加入粉絲團），粉絲團網址（ https://www.facebook.com/SHEIPA.NP），相關資訊可上雪霸國家公園官網、臉書粉絲團或打電話（037）276300觀霧山椒魚生態中心洽詢。

登頂榛山，可一覽聖稜線的壯闊，圖為2015年元旦。圖／雪霸國家公園管理處提供
觀霧秋冬季節出現的迷人雲海。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處於民國115年元旦將舉辦觀霧「榛山減碳登山趣」免費活動，帶領大家來一趟兼具健行與深度體驗的遊程。記者胡蓬生／攝影
從大鹿林道東線眺望榛山全景。圖／雪霸國家公園管理處提供
