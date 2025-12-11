快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

聽新聞
0:00 / 0:00

健檢稱「良性咽喉腫塊」！女打鼾愈來愈大聲 竟是罕見咽喉惡性瘤

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
黃姓女子被診斷罹患罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，林口長庚醫院耳鼻喉科團隊以達文西手術的方式幫助她保留舌根與聲帶。圖／林口長庚醫院提供
黃姓女子被診斷罹患罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，林口長庚醫院耳鼻喉科團隊以達文西手術的方式幫助她保留舌根與聲帶。圖／林口長庚醫院提供

46歲黃姓女子幾年前自費健檢，意外在咽喉發現一塊表面光滑的腫塊，初診評估為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫。雖然之後打呼聲變大，她沒有明顯不適，只覺得腫塊似乎在變大。直到前往林口長庚醫院耳鼻喉科進一步檢查，切片結果竟是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且腫瘤已侵犯到喉部外側，確診時已是第三期。

林口長庚耳鼻喉部部長方端仁指出，咽喉小唾液腺癌占所有喉部惡性腫瘤不到1%，極為罕見，且常以緩慢、低症狀的方式生長，使臨床端容易誤判為黏液囊腫、舌根淋巴增生或其他良性病灶，導致延誤治療。許多病人確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，只能接受全喉切除，永久失去說話能力，對生活品質造成巨大影響。

為避免病人面臨失語風險，醫療團隊採用創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」。手術先以機器手臂從口內分離腫瘤與舌根、聲帶，再從頸部開4公分小切口，分離舌動脈、舌骨與甲狀軟骨，內外夾擊，一次完整切除藏於深頸部、靠近聲門的3公分腫瘤，同時成功保留聲帶。

術後兩周，黃小姐已能順利說話與正常進食，她感謝方端仁及團隊讓她切除腫瘤，也保住原有的生活功能。她回憶，「一開始以為只是良性腫瘤，除了打呼變大，生活都很正常，還想過跟它和平共處。」但在多位醫師的堅持與轉診下，才發現這是一顆「難察覺卻不能忽視的惡性腫瘤」。

目前康復之路還在進行，黃小姐說，她會持續聽從醫師建議，也給自己一個讚，乖乖配合、努力恢復，希望早日回到正常生活，心懷感恩。

林口長庚耳鼻喉頭頸團隊引進單孔達文西系統後，持續優化咽喉手術流程，透過改良入路、強化止血與團隊協作，成功降低高風險出血率，使手術更安全、可複製。相關成果並刊登於2025年8月的「機器人外科學雜誌」，為台灣首篇在此領域獲國際肯定的本土研究。

方端仁表示，院內已累積逾70例成功案例，包括困難咽喉腫瘤與睡眠呼吸中止症，並證實新式「內外複合喉保留手術」可同時完整切除腫瘤並保留聲帶，但腫瘤若侵犯超過三分之二或病患心肺功能不佳則不適用。

腫瘤 手術 團隊

延伸閱讀

ICI免疫檢查點抑制劑納入一線治療給付 助三陰性乳癌病友迎來新可能

腫瘤就是癌症嗎？良性和惡性差別在哪？速懂2者不同之處

立威廉罹二期甲狀腺癌！7成患者根本毫無症狀 醫提醒注意腫塊最重要特徵

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

相關新聞

首波大陸冷氣團周六南下全台降溫有感 氣象署：下周一清晨低溫探10度

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，今下半天東北季風稍微增強到周六，隨後大陸冷氣團南下影響到下周一。周四到周六北東陰雨、天氣...

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」...

擋住對岸了！台灣海峽現「黑色巨牆奇景」 女星驚呼：美得像油畫

台灣西部沿海昨(10)日傍晚出現罕見天象！多位民眾在在Threads分享，於台中、台南、漁光島、高雄港等地拍下海面上一條整齊延伸、如一道巨大高牆般的黑色雲層，不少人形容此情景像在台灣海峽「築起一道牆」、「進擊的巨人」、「瑪麗亞之牆」、「台海版 DMZ」(Demilitarized Zone，非軍事區)，因為畫面相當震撼，引發大批網友討論。

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。