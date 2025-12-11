快訊

研究：黑巧克力有助於延緩人體老化

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
英國健康研究指出，可可鹼為黑巧克力中一種天然化合物，並對人體形成潛在的抗衰老作用。（Photo by Elena Leya on Unsplash under C.C License）
英國健康研究指出，可可鹼為黑巧克力中一種天然化合物，並對人體形成潛在的抗衰老作用。（Photo by Elena Leya on Unsplash under C.C License）

攝取黑巧克力也能更長壽！英國健康研究指出，可可鹼為黑巧克力中一種天然化合物，其有助於延緩生物老化跡象，並對人體形成潛在的抗衰老作用。然而，黑巧克力擁有較高的脂肪和糖含量，應謹慎攝取以維持均衡飲食，否則將可能會導致其他健康風險。

可可鹼有助抗衰老

SciTechDaily》報導，倫敦國王學院分析1600多人的DNA老化標記和端粒長度，發現體內可可鹼循環水平較高的人具有比實際年齡更年輕的生理年齡。對此，可可鹼為黑巧克力中一種天然化合物，其有助於延緩生物老化跡象，並對人體形成潛在的抗衰老作用。

另外，研究團隊也評估黑巧克力和咖啡中的其他物質，以確定是否會產生相同的效果。結果表明，可可鹼是與觀察到的延緩衰老最為密切的化合物。

倫敦國王學院表觀基因組學教授貝爾表示，這項研究並非要求人們多吃黑巧克力，但黑巧克力確實存在抗老化的關鍵成分，並幫助人們了解日常食物中也蘊藏著健康長壽的秘訣。

黑巧克力攝取適量

每日電郵》指出，除了抗老化作用，可可鹼是一種重要的生物鹼，其對降低血壓、促進脂肪代謝、增強血液循環和提高認知功能都有顯著效益。然而，即使是黑巧克力，其脂肪和糖含量仍會偏高，這意味著應該適量攝取以維持均衡飲食，否則將可能會導致其他健康風險。

