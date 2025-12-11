快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

聽新聞
0:00 / 0:00

合歡山、塔塔加地面結冰機車騎士犁田！警揭露「背陽彎道」最危險

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山水晶宮路段結冰，警方在武嶺管制車輛，避免誤闖。圖／仁愛警分局提供
合歡山水晶宮路段結冰，警方在武嶺管制車輛，避免誤闖。圖／仁愛警分局提供

近日受強烈冷氣團影響，高海拔地區氣溫驟降，清晨與夜間路面結霜、結冰情況頻繁。南投縣仁愛鄉台14甲線水晶宮路段、合歡山及玉山塔塔加園區近日皆出現路面濕滑，機車騎士因路面結霜打滑摔車，警方和玉管處提醒遊客務必提高警覺，避免釀成意外。

仁愛分局指出，台14甲線水晶宮路段因地形關係、日照短、濕度高，清晨與夜間最容易形成薄冰或薄霜。員警巡查時多次發現路段結霜，已加強配合工務段設置交通錐及警示標誌，提醒用路人提前減速。分局強調，冬季山區溫差大、路況瞬息萬變，「山路不比平地，冬季更需慢看慢行」，避免高速過彎或突然煞車，以免造成車輛失控

警方提醒，進入高山路段前，駕駛務必放慢車速、保持安全距離，若遇到三角錐圍設或臨時告示，須依照指示通行。尤其在背陽面、陰影處最易結冰，駛入彎道務必收油、降速，以低速檔通過。若懷疑路面結冰導致車輛開始打滑，不可急煞或急轉方向，應減速滑行至安全處，穩定車身後再停車查看。

玉山國家公園塔塔加園區同樣受清晨低溫影響，台18線104K至台21線140K多處背陽路段出現薄霜，已放置交通錐警示。玉管處表示，已有機車騎士因路面結霜失控摔車，主要集中在彎道或未受日照的潮濕路段，提醒駕駛看到前方路面「白白一片」時，務必降低速度、穩定車身通過，千萬不可緊急煞車。

玉管處也指出，除了車輛行駛外，旅客步行至停車場、人行步道時同樣需要留意地面濕滑。山區清晨常以攝氏零度左右起跳，霜層薄卻滑，遊客拍照、賞景時易忽略足下風險，稍不注意就可能摔倒受傷，因此呼籲民眾看風景也要看路面。

公路單位提醒，冬季上山前一定要先查詢路況，必要時須配備雪鏈。若遇道路管制或交管措施，務必配合現場人員引導，避免貿然闖入危險路段。

信義鄉塔塔加台18線108K附近路面結霜。圖／玉管處提供
信義鄉塔塔加台18線108K附近路面結霜。圖／玉管處提供
合歡山公路路面結冰，警方在現場疏導示警。圖／仁愛警分局提供
合歡山公路路面結冰，警方在現場疏導示警。圖／仁愛警分局提供
玉山塔塔加清晨路面結霜，太陽出來融化後，路面相當濕滑。圖／玉管處提供
玉山塔塔加清晨路面結霜，太陽出來融化後，路面相當濕滑。圖／玉管處提供

玉山國家公園 失控 機車騎士

延伸閱讀

追星族準備！雙子座流星雨14日現身 合歡山有機會捕捉火流星

高雄多條道路「剛刨鋪就開挖」爆民怨 路面遭破壞遍佈補丁

合歡山清晨路面結霜融解 多輛車打滑險撞護欄

南韓首爾迎入冬 首場降雪導致路面結冰車禍頻傳

相關新聞

首波大陸冷氣團周六南下全台降溫有感 氣象署：下周一清晨低溫探10度

中央氣象署預報員黃恩鴻上午指出，今下半天東北季風稍微增強到周六，隨後大陸冷氣團南下影響到下周一。周四到周六北東陰雨、天氣...

慢性腎病治療前移 基層收案是關鍵

在台灣，每八人就有一人有腎病變，慢性腎臟病與糖尿病、高血壓也有關，為了減輕衝擊，一一三年健保署規畫將初期慢性腎臟病整合照...

凍番薯冷吱吱！入冬首波冷氣團周末強襲 低溫下探10度

明天下半天東北季風增強，北台灣愈晚愈冷，入夜僅剩17度，中南部日夜溫差達10度以上，中央氣象署預報員林定宜表示，周六起受...

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」...

擋住對岸了！台灣海峽現「黑色巨牆奇景」 女星驚呼：美得像油畫

台灣西部沿海昨(10)日傍晚出現罕見天象！多位民眾在在Threads分享，於台中、台南、漁光島、高雄港等地拍下海面上一條整齊延伸、如一道巨大高牆般的黑色雲層，不少人形容此情景像在台灣海峽「築起一道牆」、「進擊的巨人」、「瑪麗亞之牆」、「台海版 DMZ」(Demilitarized Zone，非軍事區)，因為畫面相當震撼，引發大批網友討論。

睡覺打呼、白天超累恐是「嘴巴呼吸」惹的禍 醫師曝4招自救

呼吸是維持生命的本能，但你曾注意過自己是用鼻子還是嘴巴呼吸嗎？耳鼻喉科醫師陳世璽近日分享，太太從圖書館借回一本繪本《鼻呼吸健康操》，內容生動描繪了「用口呼吸」的種種壞處。醫師藉此提醒，長期依賴嘴巴呼吸不僅容易生病，還可能導致口臭、蛀牙甚至睡眠呼吸中止症，呼籲民眾若有相關困擾，應盡早找出原因並加以矯正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。