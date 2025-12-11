合歡山、塔塔加地面結冰機車騎士犁田！警揭露「背陽彎道」最危險

近日受強烈冷氣團影響，高海拔地區氣溫驟降，清晨與夜間路面結霜、結冰情況頻繁。南投縣仁愛鄉台14甲線水晶宮路段、合歡山及玉山塔塔加園區近日皆出現路面濕滑，機車騎士因路面結霜打滑摔車，警方和玉管處提醒遊客務必提高警覺，避免釀成意外。

仁愛分局指出，台14甲線水晶宮路段因地形關係、日照短、濕度高，清晨與夜間最容易形成薄冰或薄霜。員警巡查時多次發現路段結霜，已加強配合工務段設置交通錐及警示標誌，提醒用路人提前減速。分局強調，冬季山區溫差大、路況瞬息萬變，「山路不比平地，冬季更需慢看慢行」，避免高速過彎或突然煞車，以免造成車輛失控。

警方提醒，進入高山路段前，駕駛務必放慢車速、保持安全距離，若遇到三角錐圍設或臨時告示，須依照指示通行。尤其在背陽面、陰影處最易結冰，駛入彎道務必收油、降速，以低速檔通過。若懷疑路面結冰導致車輛開始打滑，不可急煞或急轉方向，應減速滑行至安全處，穩定車身後再停車查看。

玉山國家公園塔塔加園區同樣受清晨低溫影響，台18線104K至台21線140K多處背陽路段出現薄霜，已放置交通錐警示。玉管處表示，已有機車騎士因路面結霜失控摔車，主要集中在彎道或未受日照的潮濕路段，提醒駕駛看到前方路面「白白一片」時，務必降低速度、穩定車身通過，千萬不可緊急煞車。

玉管處也指出，除了車輛行駛外，旅客步行至停車場、人行步道時同樣需要留意地面濕滑。山區清晨常以攝氏零度左右起跳，霜層薄卻滑，遊客拍照、賞景時易忽略足下風險，稍不注意就可能摔倒受傷，因此呼籲民眾看風景也要看路面。

公路單位提醒，冬季上山前一定要先查詢路況，必要時須配備雪鏈。若遇道路管制或交管措施，務必配合現場人員引導，避免貿然闖入危險路段。 信義鄉塔塔加台18線108K附近路面結霜。圖／玉管處提供 合歡山公路路面結冰，警方在現場疏導示警。圖／仁愛警分局提供 玉山塔塔加清晨路面結霜，太陽出來融化後，路面相當濕滑。圖／玉管處提供

