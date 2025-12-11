寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，等於花大錢買「廢鐵」，但目前業者仍在持續販售，且日月潭風景區也有業者出租。交通部表示，2周內召集地方政府及相關單位釐清權責、積極稽查，並要求觀光署處理風景區出租違規電動車情況。

立委李坤城與桃園市議員黃瓊慧、新北市議員陳乃瑜共同舉行記者會，要求交通部要對新興的寵物微型電動二輪車依「道路交通管理處罰條例」第69條納入管理，或擬訂「一致性指引」。

陳情人楊小姐指出，遭開罰後才知道寵物電動車屬於「微型電動二輪車」，須經審驗合格才能上路，向業者反映後，初期得到寵物電動車並非電動車的回應，再進一步詢問後，業者才改口說過去從未說可以合格上路，甚至揚言提告妨礙名譽、妨礙信用，試圖威脅、阻止消費者不要再追究。

另她也發現，日月潭風景區有業者出租寵物電動車，多次向警方檢舉未果，警方回覆無相關法規可依循，盼交通部能訂定相關法規，讓警方能依法開罰。

李坤城表示，過去曾在立法院交通委員會針對寵物電動車進行質詢，當時交通部回應目前未有寵物電動車送檢，因此並不能上路，但目前仍有業者持續販售具有電動馬達、油門控制及可上路速度的「動力裝置車輛」，顯然已超過一般寵物推車範圍，要求交通部應針對此新興微型電動二輪車進行納管。

陳乃瑜指出，全台已有逾50位消費者遭業者欺騙，業者當初宣稱可從台北騎到桃園，但事實上寵物電動車因未送檢驗根本無法上路，認為除應協助受害者外，地方也應加強執法及宣導，開罰業者及撤除不實廣告；黃瓊慧則說，已請消保官於12月23日召開首場團體消費爭議調解會。

車安中心副處長辜鴻恩說，本案寵物電動車經確認為微型電動二輪車，需經審驗合格才能上路，但其部分零件為中國大陸進口，若申請審驗絕對不會合格；標檢局組長陳誠章補充說，針對微型電動二輪車的鋰電池都有公告符合機車電池的規定，須經檢驗合格才能上路。

消保處表示，依照道交條例行駛未經審驗合格的微型電動二輪車將處罰所有人，卻沒能懲處販售者，這讓人很疑惑，現行若無相關法規可尋，根據消保法第33條可賦予地方政府現，針對業者販售的商品、提供的服務，若妨害、侵害消費者生命、身體、健康、財產安全，地方政府應進行行政調查，目前桃園市政府已有相關作業。

另外，消保法第36條也規定，沒有經過審驗合格的電動車，中央或地方政府可要求業者停止販售或下架，因有安全上的隱患；另也認為中央針對寵物電動車管制的相關宣傳應更加有強而有力。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，針對微型電動二輪車規定，需要投保、掛牌（登記、領用、掛牌、年滿14歲），違者處1200至3000元罰鍰；未經審驗合格車輛將沒入；未滿14歲行駛處600至1200元罰鍰，並禁止駕駛並將車輛移置保管；目前車安中心已透過數發部了解情況，並要求業者網路商品須下架，後續也會持續稽查。

交通部次長陳彥伯表示，微型電動二輪車2021年起開始掛牌上路，截至目前為止已有36萬台，而面對這樣的新興運具，不管是消費者或各級機關都生疏，才會讓不合格車輛上路，相關稽查也較遲，因此造成許多消費糾紛。

陳彥伯說，不管是汽機車還是微型電動二輪車，沒有經過審驗的話，車安中心都會要求審驗，業者若販售的商品有不實或危害安全，由於主管機關為地方政府，因此會希望地方政府要求限期改善；另交通部也會在2周內要求公路局召集相關單位及地方政府進行說明，讓各級機關能各執其職，而消費訴訟部分就照程序走，行政機關做相關稽查，確保寵物電動車無法繼續販售。 飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，立委及議員要求納管、改善。記者胡瑞玲／攝影 飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，立委及議員要求納管、改善。記者胡瑞玲／攝影 飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路，立委及議員要求納管、改善。記者胡瑞玲／攝影 飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路。圖／陳情人楊小姐提供 飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路。圖／陳情人楊小姐提供 飼主為方便攜帶毛小孩出門耗資5至6萬元購買「寵物電動車」，上路後遭罰才發現車輛未經檢驗合格無法上路。圖／陳情人楊小姐提供

商品推薦