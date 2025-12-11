影／騎「寵物電動車」遭開罰 立委建議納入「微型電動二輪車」規範
立委李坤城舉辦「『寵物電動車』能上路？消費者和寵物權益怎麼顧？交通部應納入『微型電動二輪車』加以規範」記者會。
隨著電動車市場的快速發展，不少飼主為了方便攜帶毛小孩出門，而購買了「寵物電動車」，但是最近卻發生有消費者騎著「寵物電動車」上路，因違反道交條例而被警察開單一事，突顯了「寵物電動車」能不能上路？以及未檢驗合格前，業者是否能販賣？立委李坤城與桃園市議員黃瓊慧、新北市議員陳乃瑜共同舉行記者會，要求交通部要對此類新興的微型電動二輪車依「道路交通管理處罰條例」第69條納入管理，或擬訂「一致性指引」限定最高速限，乘載規範並限制使用區域範圍，讓業者及消費者有所遵循，以兼顧公共安全與民眾需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言