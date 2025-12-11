影／騎「寵物電動車」遭開罰 立委建議納入「微型電動二輪車」規範

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立委李坤城（中）與桃園市議員黃瓊慧（左）、新北市議員陳乃瑜（右）共同舉行記者會，要求交通部要對新興的寵物微型電動二輪車依「道路交通管理處罰條例」第69條納入管理，或擬訂「一致性指引」。記者曾學仁／攝影
立委李坤城舉辦「『寵物電動車』能上路？消費者和寵物權益怎麼顧？交通部應納入『微型電動二輪車』加以規範」記者會。

隨著電動車市場的快速發展，不少飼主為了方便攜帶毛小孩出門，而購買了「寵物電動車」，但是最近卻發生有消費者騎著「寵物電動車」上路，因違反道交條例而被警察開單一事，突顯了「寵物電動車」能不能上路？以及未檢驗合格前，業者是否能販賣？立委李坤城與桃園市議員黃瓊慧、新北市議員陳乃瑜共同舉行記者會，要求交通部要對此類新興的微型電動二輪車依「道路交通管理處罰條例」第69條納入管理，或擬訂「一致性指引」限定最高速限，乘載規範並限制使用區域範圍，讓業者及消費者有所遵循，以兼顧公共安全與民眾需求。

