整理包／2026國旅補助來啦！最高領2000還有壽星優惠 5大方案別錯過

2026年的國旅補助來啦！為加強國旅及鼓勵民眾平日出遊，交通部明年將推出新一波國旅補助，鎖定平日出遊族與生日旅客，包括「平日住宿優惠方案」、「生日住宿優惠方案」、「遊樂園留宿方案」、「企業員工國內旅遊獎勵方案」及「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」等，《聯合新聞網》整理2026年國旅補助資訊，讓您一次看懂5大優惠。

提醒您，相關補助要等預算通過後，預計於明年3月正式啟動，目前官方申請網站仍未上線，所有流程以交通部觀光署正式公告為準，民眾請注意相關訊息，避免點擊不明連結，落入詐騙陷阱。

文章目錄 方案1：平日住宿補助

方案2：生日住宿金

方案3：遊樂園留宿優惠

方案4：企業員工旅遊補助

方案5：Taiwan PASS優惠

如何申請國旅補助？必知注意事項

為改善國旅「假日爆滿、平日空城」的現象，規劃在週日至週四、非國定假日入住旅宿，每人第1晚補助800元，續住第2晚補助1200元，也就是最高能拿到2000元補貼。

每個月都會抽出1000名當月壽星，每人可獲得1200元的住宿金。幸運中獎的壽星，若再搭配平日住宿補助一起使用，等於旅程中的住宿費可省下3200元。

憑住宿發票可免費進入指定樂園遊玩。圖／聯合報系資料照

家庭旅遊、年輕族群看過來！遊樂園留宿方案，只要在平日入住旅宿一晚，憑住宿發票可免費進入全台26家合作的觀光主題遊樂園，讓你可安排兩天一夜行程，好好睡一晚，隔天精神飽滿、暢玩遊樂園啦！

為了帶動團體旅遊市場，交通部也推出企業旅遊補助。只要是30人以上的團體，規劃至少兩天一夜、例假日不可超過一天的行程，就能申請每團2萬元補助。

而接團的旅行社，每一團能獲得1萬元的行銷獎勵金，每家旅行社最多可申請10團。這項補助希望能讓企業更願意安排員工旅遊，並同步帶動旅宿、交通與餐飲消費。

交通部明年將推出新一波國旅補助，鎖定平日出遊族與生日旅客。圖／聯合報系資料照片

針對平日（週日至週四）推出的優惠二選一方案，兩種方案皆限量2萬套：

1.Taiwan PASS旅遊票券享4折優惠（約1000元）

2.平日每房每晚1500元住宿抵用金

1.申請時間：若預算順利通過，預計於2026年3月啟動，詳情請留意交通部觀光署的正式公告。

2.限制：由於這是鼓勵平日（週日至週四）旅遊的方案，因此國定假日或彈性放假預定不適用，細節仍有待官方公布。

3.領取方式：目前尚未公布，詳細資訊請關注交通部觀光署官方網站公告，別點擊不明連結、提供個人資料，以免落入詐騙陷阱。

台鐵花東觀光列車「山嵐號」。圖／聯合報系資料照

